Za vraždu si dohodol 17 rokov, na súde si to rozmyslel

Vnukovi, ktorý dobil babku na smrť, hrozí doživotie.

23. apr 2019 o 11:07 Róbert Bejda

Jána privádza eskorta do súdnej siene.(Zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Okresný súd Košice II mal na utorok ráno naplánované verejné zasadnutie.

Jeho obsahom malo byť schválenie dohody o vine a treste, ktorý si 18-ročný Ján H. zo Sobraniec dohodol na košickej krajskej prokuratúre.

Išlo o trest za zavraždenie jeho 74-ročnej starej mamy, ktorá prišla o život vlani začiatkom októbra.

Verejné zasadnutie sa začalo tak, ako iné podobné, no napokon sa skončilo úplne nečakane.

Postaral sa o to hlavný aktér, ktorého eskorta priviedla z väzby.

Vzal 240 eur

Tragický incident sa stal v rodinnom dome v obci Lúčky v okrese Michalovce.

Podľa znenia obvinenia Ján fyzicky napadol svoju babku Blaženu K., s ktorou býval v jednej domácnosti.

Najprv od nej pýtal peniaze a keď mu ich odmietla dať, v komore ju minimálne trikrát udrel do hlavy.

Keď dôchodkyňa spadla, na zemi ju vnuk kopal najmä do hlavy. A to aj napriek tomu, že ho babka prosila, aby prestal, slovami: "Synu! Vnuku! Nebi me!"

Ján potom v úmysle usmrtiť starú mamu uvoľnil gumenú hadicu na propán-butánovej fľaši s plynom, ktorá bola v komore vedľa ležiacej ženy, a odišiel do jej izby.

Tam spod vankúša zobral babke 240 eur, privolal si taxík a odviezol sa do Michaloviec.

Babku nechať ležať v bezvládnom stave, chrčiacu a krvácajúcu, pod hrozbou otravy unikajúcim plynom.

Podľa znenia obvinenia z pokusu o vraždu jej spôsobil bezvedomie, podchladenie a niekoľko odrenín s predpokladanou dobou liečenia nad 42 dní.

Vyliečiť sa však nestihla, o tri týždne na následky zranení zomrela.

Hoci trestná sadzba je v oboch prípadoch rovnaká, pôvodné Jánovo obvinenie z pokusu o vraždu sa zmenilo na vraždu dokonanú.

Najprv klamal

Ján najprv tvrdil, že prepadnúť babku mu prikázal kamarát René, ktorému dlhoval peniaze.

Neskôr sa pod ťarchou dôkazov priznal. Vypovedal, že cez deň vypil asi sedem poldecákov vodky. Chcel ďalšie peniaze, no babka mu ich dať nechcela.

"Neviem, čo mi to vošlo do hlavy, no začal som ju biť. Nebral som na nič ohľad, bol som ako v amoku. Na nič som nehľadel," priznal Ján.