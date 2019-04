Martikán má šikovné dcéry. Medaily však neberú na vode

Dvojnásobný olympijský víťaz sa objavil v Košiciach.

24. apr 2019 o 0:00 Vladimír Mezencev

KOŠICE. Tí, ktorí ho v minulých dňoch stretli v Košiciach, prekvapene pozerali.

Neotvárala sa kanoistická sezóna na Hornáde, aj vyhlasovanie ankety Športová osobnosť Košíc (na ktorej v minulosti raz figuroval ako čestný hosť) prebehlo už skôr. Čo teda v Košiciach môže robiť prvý olympijský víťaz v dejinách samostatného Slovenska Michal Martikán?

Ku modernej gymnastike ich priviedli spolužiačky

Len tak, z dlhej chvíle zatúžil držiteľ piatich olympijských medailí vo vodnom slalome, z toho dvoch zlatých, prejsť sa košickými ulicami?

Nuž, kvôli tomu by asi pätnásťnásobný majster sveta a štrnásťnásobný majster Európy zo svojho rodného Liptova nepricestoval...

Nebudeme napínať, Michal Martikán pricestoval do Košíc plniť si tak trochu aj rodičovské povinnosti.

Štvornásobný slovenský športovec roka je otcom dvoch dcérok: 9-ročnej Emmky a 13-ročnej Tamarky, ktoré do východoslovenskej metropoly pritiahli preteky v modernej gymnastike.

„Obe si toto odvetvie vybrali samé ako šesťročné. Bez toho, že by sme ich ja, alebo manželka priviedli do telocvične. K tomuto športu si našli cestu cez svoje spolužiačky a priateľky a my sme radi, že ich do ničoho nemusíme nútiť. Vedia sa navzájom motivovať, pomáhať si, ale aj medzi sebou súperiť. Okrem toho máme radosť aj z ich výkonov a výsledkov,“ prezradil Michal Martikán.

Pozbierali už 71 medailí

Tak napríklad Tamarke sa podarilo 2. miesto na majstrovstvách Slovenska 2018 za zostavu s kužeľmi a 3. miesto v spoločných skladbách, či 1. miesto v Slovenskom pohári za zostavu so stuhou.

Vyhrala aj celkovo Východoslovenský pohár v rokoch 2017, 2018.

V súťaži Hviezda Turca skončila na 1. mieste v roku 2018.

Vyhrala i najväčšie medzinárodné preteky na Liptove, Pohár Liptova, v roku 2018.

Emmka vyhrala Pohár Liptova v rokoch 2016, 2017. Celkovo vo Východoslovenskom pohári obsadila 2. miesto v rokoch 2017, 2018. a 3.miesto v súťaži Hviezda Turca v roku 2018. A teraz v Košiciach aj 1. miesto na Cassovia cup 2019.

„Spolu majú už 10 pohárov a 71 medailí z rôznych súťaží,“ hovorí slávny otec.

Pádlovať sa naučili, ale nútiť ich nebude

Samozrejme, opýtali sme sa, či o niekoľko rokov sa dievčatá predsa len nerozhodnú pre kanoistiku na divokej vode a či už o nej niečo vedia.

„Pri vode sú ako doma, chodia ma povzbudzovať na preteky, v minulom roku sa už naučili celkom dobre pádlovať. Či presedlajú z telocvične do kajaku, alebo kanoe? Necháme to na nich, nebudeme ich presviedčať a už vôbec nie nútiť. Jednoducho sa budú venovať tomu športu, ktorému budú chcieť.“

A aké sú ďalšie plány tejto žiarivej kanoistickej hviezdy, ktorá v máji oslávi štyridsiatku? „Urobím všetko preto, aby som sa zúčastnil na olympiáde v Tokiu.“

Kto tohto výškou nenápadného a skromného, ale výkonmi a výsledkami skutočne veľkého a slávneho športovca pozná, tak dobre vie, že pokiaľ sa nič nepredvídané nestane, tak nielenže zabojuje o olympiádu, ale aj o ďalšiu medailu z nej.