Prešovský chrám nemá požiarne detektory. Spúšťal by ich dym z kadidla

KOŠICE. Nedávny požiar parížskej katedrály Notre-Dame vyvolal otázniky, ako by boli v podobnej situácii chránené významné historické pamiatky.

Najväčšiu katedrálu na Slovensku, Dóm sv. Alžbety v Košiciach, ochraňuje viacero protipožiarnych prvkov.

Nová elektrická požiarna signalizácia bola v chráme inštalovaná v rokoch 2012 - 2013, keď sa rekonštruoval jeho interiér.

„V podkrovnej časti Dómu bolo nainštalovaných 93 opticko-dymových hlásičov, v interiérovej časti chrámu 5 lineárnych a 9 tlačidlových hlásičov požiaru,“ informoval hovorca Košickej arcidiecézy Jaroslav Fabian.

Všetky tieto zariadenia sú napojené cez požiarnu ústredňu typu Schrack Seconet, ktorá je osadená v sakristii.