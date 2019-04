Košický kraj chce vypovedať kontroverzné zmluvy

Župan Trnka: Ročne platíme 35 miliónov eur za tri zmluvy.

25. apr 2019 o 15:51 SITA, Jana Ogurčáková

KOŠICE. Nevýhodné zmluvy na nadpriemerne dlhú dobu, zmluvy bez príloh či prvky klientelizmu.

Aj taký je záver hĺbkovej analýzy na Úrade Košického samosprávneho kraja (KSK), ktorú vykonala mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS).

Košický kraj skončil v rebríčku transparentnosti miest a žúp za rok 2017 na poslednom mieste.

V použitej hodnotiacej škále od A po E udelila mimovládka kraju v 15 vybraných oblastiach z rokov 2013 až 2017 výslednú známku C.

Tri oblasti dokonca získali známku D.

Župa sľubuje v reakcii na audit zásadné opatrenia, najmä účelnejšie a transparentnejšie investovanie verejných peňazí a väčšie zapojenie verejnosti do rozhodovania.

Neefektívnosť a porušenie legislatívy

Najhoršie hodnotenia boli prisúdené oblastiam súvisiacim s etickou infraštruktúrou a predchádzaním konfliktu záujmov, kde boli zistené závažné nedostatky.

Transparency sa v rámci auditu pozrela aj na konkrétne zmluvné vzťahy župy vo viacerých oblastiach.

Pri zmluvách s dopravcami poskytujúcimi autobusovú prepravu odhalila neefektívnosť a porušenie legislatívy.

Pri zmluvách s poskytovateľom sociálnych služieb a dodávateľom tepla pre školy dokonca aj znaky politického klientelizmu.

„Po nástupe do funkcie bolo viac ako zjavné, že mnohé procesy, či už v rámci Úradu KSK alebo podriadených organizácií nefungujú tak, ako by mali,“ uviedol župan Rastislav Trnka (nezávislý).

Audit mal odhaliť konkrétne nedostatky a odporučiť opatrenia, ktoré pomôžu zefektívniť jednotlivé procesy.

„Ďalej nám TIS odporučila, aby výberové konania riaditeľov sociálnych zariadení boli otvorené a bol definovaný postup ich výberu,“ povedal šéf kraja.

Pätoro pre KSK

Výsledkom protikorupčného auditu sú konkrétne odporúčania, ktoré TIS zhrnula v takzvanom “Pätoro pre Košický samosprávny kraj.“

Navrhuje zvýšiť štandardy zverejňovania a otvorenosť voči verejnej kontrole, zabezpečiť väčšie zapojenie verejnosti do rozhodovania, prijať etické kódexy volených predstaviteľov KSK, zamestnancov úradu kraja a jeho organizácií, odstrániť zistené legislatívne nedostatky a prehodnotiť zmluvný vzťah pre dodávku tepla do škôl spoločnosťou Veolia Energy Komfort Košice.

„Desiatky navrhovaných opatrní by tak mali slúžiť ako podklad pre Košický samosprávny kraj na prehodnotenie daných procesov. V kľúčových politikách, ako sú prístup k informáciám, zapojenie verejnosti do rozhodovania a oblasť rozpočtu, boli zistené nedostatky závažnejšieho charakteru,“ uviedol riaditeľ mimovládnej organizácie Gabriel Šípoš.

Dali vypracovať audit

V rámci zvýšenia transparentnosti plánuje košická župa zmeniť rokovania komisií zastupiteľstva KSK na verejné.

Tiež chce prijať VZN, ktorým ustanoví podrobnosti o organizácii referenda, zverejňovať priebežné čerpanie rozpočtu aj register investičných akcií, ktoré plánuje v priebehu roka realizovať.

Verejnosť bude mať možnosť vystúpiť na krajských zastupiteľstvách bez toho, aby to schvaľovali poslanci.

Okrem toho chce kraj prijať etické kódexy a smernice o etike pre zamestnancov úradu, organizácií aj volených predstaviteľov.

Ročne milióny eur

Problémom sú podľa vedenia kraja najmä tri zmluvy, za ktoré ročne zaplatí župa spolu 35 miliónov eur.

Ide o nájom kaštieľa v Žehre pre domov sociálnych služieb. Budova bola tesne pred prenájmom zrekonštruovaná z európskych peňazí.

Nájom uzavrelo bývalé vedenie kraja s bývalým poslancom za Smer na 25 rokov.

TIS vidí v tomto konkrétnom prípade prvky klientelizmu aj nedostatočnej obrany župy.

Za problematickú považuje aj zmluvu o dodávke tepla do košických škôl, tá bola uzavretá na 18 rokov.

„Dobre sú tu strážené záujmy dodávateľa. Zmluva bola podpísaná ešte pred vydaním vo vestníku, teda protizákonne. Navyše, rámcová zmluva, ako v tomto prípade, môže byť uzavretá na štyri roky, nie 18,“ hovorí Šípoš.

Upozornil aj na dodávateľov lukratívnej 90-miliónovej zmluvy, medzi ktorými má byť začínajúci advokát.

Skončia na súde?

Župa prirovnáva zmluvy k známej kauze elokovaného pracoviska v Sečovciach.

Za prenajaté priestory platil kraj ročne takmer 900-tisíc eur.

Župa školu pred niekoľkými mesiacmi presťahovala do priestorov za ročný nájom 27 tisíc eur.

So zmluvnými stranami sa chce Trnka dohodnúť na vypovedaní zmlúv, no nevylúčil ani súdnu dohru.

Kritizovaná zákazka

Zákazku na protikorupčný audit kritizoval hlavný kontrolór župy Ľubomír Hudák (ex-Smer), podľa ktorého došlo k uzatvoreniu zmluvy s jediným uchádzačom.

Župa hľadala vykonávateľa protikorupčného auditu v obstarávaní na zákazku s nízkou hodnotou bez zverejnenia.

Umožnila to podľa Hudáka účelová zmena internej smernice KSK o verejnom obstarávaní, vďaka ktorej bola len pár dní pred začatím verejného obstarávania odstránená povinnosť zverejniť výzvy na predkladanie ponúk aj pri zákazkách s nízkou hodnotou (vtedy pod 50-tisíc eur bez DPH).

Župa odmietla, že by to spolu súviselo a upozornila tiež na to, že zákon umožňuje podpísať zmluvu aj s jediným uchádzačom.

Šípoš reagoval, že o tom, že KSK súťaž neohlási na svojom webe, v tom čase nevedeli.

To, že sa prihlásil jediný záujemca, ho neprekvapilo.