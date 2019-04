Vodiči košickej hromadnej dopravy hrozia štrajkom počas šampionátu

Kolektívne vyjednávanie je na mŕtvom bode. Hrozí, že spoje nepôjdu.

25. apr 2019 o 15:54 Kristián Sabo, Judita Čermáková

KOŠICE. Ostrý štrajk v Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK). Takýto scenár avizuje odborový zväz DPMK. A to rovno počas majstrovstiev sveta (MS) v ľadovom hokeji.

Hrozí, že spoje zostanú v garážach a fanúšikovia sa budú presúvať po vlastných.

Odborárka: Núkajú nám nulu

„Momentálne prebieha kolektívne vyjednávanie. Odoslali sme naše stanovisko k protinávrhu zamestnávateľa, kde sme ho požiadali o obnovu vyjednávania a navrhli sme termín 6. mája. Stále žiadame 10-percentné zvýšenie miezd, DPMK nám však neponúka nič. Idú od nuly,“ povedala nám predsedníčka základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu pri DPMK Andrea Vindišová.

Doplnila, že pokračujúce kolektívne vyjednávanie určite bude behom na dlhé trate.

„Nemyslím si, že to pôjde hladko, že by sme sa dohodli. Sme v štrajkovej pohotovosti a nevylučujeme možnosť, že počas MS v hokeji nebude fungovať MHD. Ak sa nedohodneme, vstúpime do ostrého štrajku.“

Odstavia dopravu?

V štrajkovej pohotovosti sú podľa nej všetci zamestnanci DPMK, vrátane vodičov.

A. Vindišová vraví, že existuje možnosť, že by bola odstavená doprava.

„O akú trakciu pôjde, uvidíme, dozviete sa to včas. Je to v kompetencii štrajkového výboru, ktorý o tom bude rozhodovať. My chápeme, že hokejový šampionát je dôležitou udalosťou, ale ani živobytie zamestnancov dopravného podniku nie je sranda. Priostríme a nevylučujem, že bude vyhlásený ostrý štrajk. V akom rozsahu, o tom zatiaľ nie je rozhodnuté.“

Odborári DPMK vstúpili do štrajkovej pohotovosti 11. marca, primátorovi Jaroslavovi Polačekovi (nezávislý) to oznámili písomne.

Situácia sa začína zamotávať a do jej vyriešenia už nie je veľa času.

„V tomto čase pre nás ako krízový manažment je to neprijateľné. Keďže prijímame ozdravné opatrenia, dopravný podnik by sme uvrhli do ešte väčšej krízy," uviedol na margo zvyšovania platov pre portál noviny.sk generálny riaditeľ DPMK Vladimír Padyšák.

Mesto: Chcú urobiť z návštevníkov rukojemníkov

Na možné nepríjemnosti spojené s ostrým štrajkom a výpadkom spojov MHD zareagovalo aj mesto.