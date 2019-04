V U. S. Steele rokujú o prechode na skrátený pracovný týždeň

Zamestnanci by ostali jeden deň doma so 70-percentnou náhradou mzdy.

26. apr 2019 o 9:35 Klaudia Jurkovičová, das

KOŠICE. Košická oceliareň U. S. Steel Košice, s. r. o., prijíma úsporné opatrenia.

Tento týždeň vedenie firmy rokovalo s odborármi o prechode na skrátený pracovný týždeň od prvého mája.

Zamestnanci spoločnosti by podľa aktuálneho návrhu pracovali len štyri dni v týždni s tým, že za piaty deň, kedy by ostali doma, by poberali 70-percentnú náhradu mzdy.

V praxi by to znamenalo zhruba 6-percentné zníženie priemernej mesačnej mzdy.