Moderný štadión a hala. Sen atlétov v Košiciach by sa mohol splniť

Majstrovstvá východného Slovenska by už nemuseli byť v Maďarsku a Bratislave.

27. apr 2019 o 0:04 Marián Špacai

Náhľad vnútra atletickej haly, ktorá by mala vyrásť v Košiciach.(Zdroj: Atletika Košice o.z.)

KOŠICE. Atletika je dobrým základom pre všetky športy. V Košiciach sa však dlhodobo borí so žalostnými podmienkami.

Jediný staručký štadión so 400-metrovou dráhou nedokáže pokryť dopyt a navyše v niektorých bodoch už nevyhovuje normám medzinárodnej federácie.

Nafukovacia hala vyhorela ešte za komunizmu, doteraz bez náhrady, a tak napríklad majstrovstvá východného Slovenska sa konajú už 30 rokov striedavo v Maďarsku a Bratislave... Ktorý šport sa týmto môže pochváliť?

Pritom v meste je stredná športová škola so zameraním aj na atletiku. Bez adekvátneho zázemia.

Práve to by sa však mohlo zmeniť.

V Česku štadióny stavajú, v Košiciach zmizli

Veľkú iniciatívu na zlepšenie podmienok košickej atletiky vyvíja občianske združenie Atletika Košice, ktoré sa zviditeľnilo športovej verejnosti úspešnými medzinárodnými projektmi JBL JUMP FEST a Čokoládová tretra.

Stanislav Návesňák je bývalý československý reprezentant a neskôr úspešný podnikateľ. Zakladateľ občianskeho združenia Atletika Košice, ktoré sa venuje predovšetkým deťom, si uvedomuje, že bez zázemia sa tento šport nikam nepohne.

„V sedemdesiatych rokoch bolo v Košiciach šesť 400-metrových oválov – na Lokomotíve, na terajšej Watsonovej ulici, vo VŠA, na Ostrovského ulici, vo Vojenskej leteckej škole a na Popradskej ulici. Dnešný stav je taký, že funguje len jediný na Watsonke,“ porovnal S. Návesňák.

Situácia v susednom Česku je diametrálne odlišná.

„Tam bolo k minulému roku 96 štadiónov so 400-metrovou dráhou, na Slovensku jedenásť. A aby si niekto nemyslel, že Česi ťažia z toho, že to postavili ešte za spoločného štátu, tak realita je taká, že do rozdelenia ich mali iba jedenásť. Všetky ostatné postavili od čias samostatnosti.“

Občianske združenie Atletika Košice síce kvituje, že na východnom Slovensku sa zrekonštruovalo niekoľko atletických dráh pri školách, ale...

„Sú to všetko iba 200-metrové ovály, ktoré sú vhodné tak pre deti do 14 rokov, nedajú sa tam robiť všetky disciplíny a aj počet detí, ktoré sa na ne vmestia, je obmedzený. Nehovoriac o tom, že sa tam nemôžu robiť súťaže podľa atletických pravidiel, ktoré potrebujú oficiálne rozmery.“

Na Popradskej sa rátalo aj s využitím pre EYOF

Prostredníctvom Atletika Košice o. z. a so zapojením košických odchovancov Danky a Janky Velďákových a ich trénera, Radoslava Dubovského sa tak rozhodli iniciovať projekt pre Košický samosprávny kraj (KSK).