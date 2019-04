Po košických uliciach behalo sedem poníkov, chytali ich aj policajti

Chytali ich aj policajti a okoloidúci.

27. apr 2019 o 12:22 (aktualizované 27. apr 2019 o 14:53) Kristián Sabo, Judita Čermáková

KOŠICE. Dramatické chvíle zažili v sobotu ráno v Košiciach pracovníci Cirkusu Aleš.

Z ohradeného areálu im zmizlo sedem poníkov.

Behali po blízkych cestách. Zo stanovišťa cirkusu pri obchodnom centre na ulici Pri prachárni sa dostali na kruhový objazd na Triede SNP. Časť z nich dokonca vbehla medzi bloky.

Cvičiteľ: Niekto nám ich vypustil

„Každé ráno trénujeme poníky v manéži. Všetko sme si pripravili v ich ohrade a na tréning sme išli prichystať aj manéž. Všimli sme si, že neďaleko postávajú štyria zvláštne vyzerajúci ľudia. Zrejme ochranári, ktorí nás tu otravujú už niekoľko dní a zvyknú niečo vykrikovať o týraní zvierat. Na hlavách mali kapucne, niektorí mali dredy. Vošli do areálu, preskočili plot a otvorili ohradu poníkom. Pozrite, ako je to zabezpečené, to zviera samé neotvorí,“ povedal cvičiteľ poníkov Lukáš Lánik.