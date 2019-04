Košický U. S. Steel prechádza na kratší pracovný týždeň

Zamestnanci budú za deň voľna dostávať 70 percent mzdy.

30. apr 2019 o 11:36 (aktualizované 30. apr 2019 o 12:46) SITA, Klaudia Jurkovičová

KOŠICE. Predstavitelia spoločnosti U. S. Steel Košice (USSK) a Rada odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice v utorok dospeli k dohode o skrátení pracovného týždňa.

Zamestnanci USSK budú v máji pracovať iba štyri dni v týždni s tým, že budú dostávať 70 percent mzdy.

Po utorkových rokovaniach o tom informoval predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraj Varga.



Odborári rokovali s vedením podniku už v pondelok.

Keďže mali obidve strany k návrhu námietky, stretli sa ešte v utorok ráno a nakoniec dospeli k dohode.

“Skrátená pracovná doba sa dohodla na dobu určitú, a to konkrétne na mesiac máj, a platí taktiež pre viceprezidentov, generálnych manažérov, riaditeľov a vedúcich oddelení jednotlivých útvarov,“ povedal po rokovaniach Varga.

Zhoršujúce sa podmienky na trhu

"Môžem potvrdiť, že kvôli nepriaznivej a neustále sa zhoršujúcej situácii na trhu s oceľou sa manažment USSK dohodol s odborovými organizáciami na skrátenom štvordňovom pracovnom týždni v období od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019. Za deň, keď budú zamestnanci doma, budú dostávať 70-percentnú náhradu mzdy. Toto opatrenie bude platiť pre všetkých zamestnancov," uviedol pre Korzár hovorca firmy Ján Bača.

"Umožní nám to znížiť náklady vzhľadom na komplikovanú ekonomickú situáciu priemyslu a obzvlášť pre európskych oceliarov. Vytvorí to určitú formu solidarity medzi oceliarmi, keďže to pomôže férovým a rozumným spôsobom minimalizovať dopad na rodiny našich zamestnancov," vysvetlil Bača.

"Tento pracovný režim firme tiež umožní byť dostatočne flexibilnou pri plnení požiadaviek našich zákazníkov. Podrobnosti a pravidlá sa dozvedia zamestnanci prostredníctvom internej komunikácie. Priebežne sledujeme vývoj na trhu a sme pripravení prispôsobiť sa podľa vývoja ekonomických ukazovateľov," dodal.

Firma tento rok zrušila aj akciu Safety first day, ktorá sa koná každoročne pre zamestnancov a ich rodiny pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.

"Je to jedno z množstva úsporných opatrení, ktoré naša spoločnosť v tomto období prijíma," potvrdil naše informácie Ján Bača.

Štrajková pohotovosť trvá

Jedným z úsporných opatrení bola aj možnosť čerpať si neplatené voľno od polovice apríla.

Ponuka platila od veľkonočných sviatkov až do konca apríla, pričom v takom prípade si zamestnanci, ktorí sa pre tento krok rozhodli, museli platiť pomernú časť zdravotného poistenia.

Koľkí takúto ponuku prijali, vedenie hutníckej spoločnosti ani odborári nekomentovali.

Vedenie poslalo na prevádzky list, kde takýto postup zdôvodnilo zhoršujúcimi sa podmienkami na trhu s oceľou.



V podniku je momentálne vyhlásená štrajková pohotovosť, keďže ani deväť kôl kolektívneho vyjednávania o mzdovom dodatku k platnej kolektívnej zmluve nevyústilo do dohody.

Obe strany sa dohodli, že do rokovaní vstúpi sprostredkovateľ doporučený ministerstvom práce.