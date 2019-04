Po štyristo rokoch odhalili tváre troch košických mučeníkov

Seriál Kosti pritiahol študentov

Zaujímavá prezentácia antropológov pripomínala populárny seriál Kosti.

Antropologička Silvia Bodoriková s úsmevom hovorí, že ho radšej nepozerá.

„Dokonca jeden náš kolega to zakazoval istý čas študentom pozerať. Niečo málo tam je z reality, ale takým spôsobom, akým to je prezentované, je to skôr sci-fi. Antropologická robota je úplne iná. Paradoxne, na druhej strane, veľmi to zvýšilo záujem o štúdium antropológie medzi študentmi. Všetci prišli na katedru a zrazu strašne veľa študentov chcelo študovať klasickú antropológiu a všetci chceli byť forenzní antropológovia.“

Podľa nej je výrazný rozdiel medzi prácou u nás a v zahraničí.

„Na Slovensku sa nerealizuje v takej podobe ako v Spojených štátoch, my máme úplne inú legislatívu. Forenzný antropológ nechodí do terénu, skôr keď ho policajti zavolajú k exhumácii nejakej kostry, vstupuje do procesu v podobe súdneho znalca a konzultanta,“ dodala Bodoriková.