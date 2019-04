Jedna tribúna košického štadióna už stojí, druhá začína rásť

Zháňajú peniaze, aby z arény nebol napokon iba štadiónik.

30. apr 2019 o 16:24 Peter Jabrik

KOŠICE. Na stavbe Košickej futbalovej arény (KFA) sa uskutočnil v utorok kontrolný deň.

„Ideme v zmysle harmonogramu. Do 3. mája bude ukončená hrubá stavba skeletu tribúny C. Do konca mája by mala byť na nej urobená aj oceľová konštrukcia a začne sa so strešnou krytinou,“ informoval Stanislav Čaja, projektový manažér stavby z Košickej futbalovej arény, a. s.

Túto spoločnosť založilo mesto predovšetkým na zabezpečenie výstavby tohto športového stánku.

Termíny sa dodržujú, práce nič nenarušilo

Do 20. mája by mala byť ukončená hrubá montáž skeletu tribúny A, ktorá bude hlavným objektom s infraštruktúrou prevádzky štadióna.

Prečítajte si tiež: Na rozostavanom košickom futbalovom štadióne budujú šatne a tribúny

Dopravné stavby by mali skolaudovať niekedy v septembri – októbri a vodohospodárske objekty by mohli v predstihu, a to v mesiacoch august - september.

Na zhruba 95 – 97 percent sú už urobené všetky inžinierske siete a aj pilóty i výstuž pre naviazanie ďalších základových hlavíc pre nadväzujúce objekty, ako sú dve tribúny B a D, ktoré by mali prísť na rad v druhej etape.

Zavlažovanie, drenáž a vykurovanie trávnika sa začne montovať v poslednom májovom týždni.

Podľa Čaju zatiaľ nezaregistrovali na stavbe nič, čo by mohlo narobiť problémy, prípadne spôsobiť zdržanie prác.

„Všetko, čo sme očakávali, tu bolo. Našli sme množstvo starých sietí, ktoré nikam neviedli. Miatlo nás to, lebo sa k nim nikto nehlásil, ale boli už dávno odstavené,“ upresnil.

Do konca roka by mala byť skolaudovaná a odovzdaná celá stavba prvej etapy štadióna.

Hneď vedľa staveniska púta pozornosť obrovská halda navozenej zeminy z priestoru budúceho štadióna.

Zatiaľ ju odtiaľ neodviezli, lebo čakajú na výsledky analýz, či nie je niečím kontaminovaná. Kam napokon poputuje, nie je podľa stavbárov ešte rozhodnuté.

Polaček nechcel špekulovať o konečnej kapacite arény

„Pred dvoma týždňami sme začali rokovania so Slovenským futbalovým zväzom o tom, aby sme zohnali finančné zdroje na ďalšie dve etapy výstavby štadióna,“ uviedol primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

Vedenie mesta chce, aby investície do športovej infraštruktúry pokračovali.

„A futbalový štadión je jednou z tých vecí, ktoré sme sľúbili obyvateľom Košíc. Na kontrolný deň sme prišli, aby sme sa presvedčili, či všetko funguje a dohodnuté termíny v rámci prvej etapy budú dodržané. Ubezpečili nás, že je to tak.“

Akú konečnú divácku kapacitu by mohol mať štadión niekedy v budúcnosti, to nechcel primátor predbiehať.

„Sústreďme sa na prvú etapu. Je dôležité, aby sme ju stihli včas, aby sme mohli začať štadión prevádzkovať tak, ako je v prvej etape dohodnuté. Samozrejme, to neznamená, že nehľadáme zdroje. Naším cieľom je tento športový stánok dostať do takého levelu, aby naň mohli byť Košičania hrdí. To však neznamená, že tá prvá etapa je zbytočná,“ dodal Polaček.

Vysúťaženú cenu ešte prekontrolujú

Spolu s viceprimátorom a predsedom predstavenstva KFA Marcelom Gibódom (nezávislý) ako mestskí poslanci kritizovali, že ešte pri zámere postupne cena za štadión narastala, ale plánovaná kapacita sa znižovala.

Najprv sa medializovalo, že bude v kvalite pre medzištátne zápasy a spomínala sa aj suma 10 miliónov eur, ale napokon bude za 14,1 milióna v prvej etape s plánovanou kapacitou 5 572 divákov.

Zaujímalo nás, či si teraz robí samospráva nejakú kontrolu alebo analýzu, či je predchádzajúcim vedením mesta zo Smeru zazmluvnená cena za oklieštený štadión v poriadku.

„V prvom rade nechcem ohroziť prvú etapu výstavby, lebo mi záleží na tom, aby štadión bol postavený. Na druhej strane už kontroly prebiehajú a tie potvrdia alebo vyvrátia, či je zazmluvnená suma stanovená správne,“ konštatoval primátor.

Začínajú hľadať správcu štadióna

Gibóda uviedol, že s postupom prác prichádza pre spoločnosť KFA aj úloha hľadať dodávateľov i partnerov, ktorí budú zabezpečovať fungovanie štadióna.

„V najbližších dňoch sa začnú aj rokovania s košickými futbalovými klubmi o tom, ako by si predstavovali svoje pôsobenie v tejto aréne aj hranie zápasov, aby sme našli tých, ktorí ju budú v najväčšej miere využívať.“

Viceprimátor potvrdil, že prvá etapa vo výške 14,1 milióna eur je finančne zabezpečená.

Štyri milióny eur sú nenávratný finančný príspevok od štátu cez ministerstvo školstva.

Vyše desať miliónov eur dáva samo mesto Košice.

Z toho je 8 miliónov eur bezúročná návratná finančná pomoc z ministerstva financií, ktorú bude mesto postupne v nasledujúcich rokoch splácať a v tomto roku išlo z rezervy mestského rozpočtu na zvýšenie základného imania akciovky KFA 2,7 milióna.

„Na celkovú dostavbu budeme potrebovať ešte ďalších 5 miliónov, ktoré sa snažíme získať. Vzhľadom na podporu, aká sa dostala Národnému futbalovému štadiónu v Bratislave (27,2 milióna eur od štátu – pozn. red.), rozbiehame rokovania o podpore vlády, ministerstiev aj futbalového zväzu, aby sme dostavali štadión do finálnej fázy nielen z finančných prostriedkov mesta,“ poznamenal viceprimátor.

Nechcú totiž, aby zostal štadión iba s dvoma protiľahlými tribúnami, ale aby išlo o kompletne uzavreté hľadisko okolo hracej plochy.

„My, fanúšikovia a napríklad aj predstavitelia futbalového zväzu si želajú, aby takýto štadión v Košiciach bol,“ uzavrel Gibóda.

Ak bude aréna dostavaná podľa týchto plánov, ktoré by umožňovali hrať v Košiciach aj kvalifikačné zápasy futbalovej reprezentácie, vyšplhali by sa náklady na 19,47 milióna eur bez DPH a kapacita hľadiska by sa zvýšila na 12 658 divákov.