Zdieľané bicykle v Košiciach skúšku prežili, spustili ostrú prevádzku

Do leta ich bude tisíc.

3. máj 2019 o 14:00 (aktualizované 3. máj 2019 o 15:44) Michal Lendel

KOŠICE. V piatok spustila spoločnosť Antik najväčší slovenský systém zdieľaných bicykov, teda bikesharing.

Pri štarte bolo do systému zaradených 350 bicyklov, časť z nich však ostala zatiaľ v depe ako záloha.

Prevádzkovateľ tiež informoval, že o mesiac pribudne ďalších 350 kusov a v letných mesiacoch ich celkový počet dosiahne 1 000.

Bicykle do práce aj za zábavou

Generálny riaditeľ providera Igor Kolla uviedol, že systém verejných bicyklov má slúžiť ľuďom hlavne na každodenné cesty do práce, za zábavou ale aj pre návštevníkov mesta.

„Bikesharing alebo požičiavanie bicyklov sme sa rozhodli zaviesť aj ako výraz vďaky mestu v ktorom sme začali podnikať pred takmer pred 30 rokmi a mienime ho rozšíriť aj do ostatných lokalít, kde dnes Antik poskytuje svoje služby, čo je dnes už 30 slovenských miest,“ uviedol Kolla.

Doplnil, že ľudia si budú môcť bicykel požičať prostredníctvom aplikácie vo svojom mobilnom zariadení po naskenovaní QR kódu bicykla, pričom sa mu automaticky uvoľní zámok zadného kolesa.

„Vrátiť bicykel budú môcť používatelia kdekoľvek na území mesta bez potreby vyhľadávať stanoviská.“

Jazdiť sa dá so zakúpeným programom na 30 dní, celú sezónu alebo formou kreditu, kedy bude platba strhnutá po jazde osobitne. Pri registrácii je nutné zložiť vratný depozit 20 eur.

Na Jazere bicykle prežili bez ujmy

Celý systém má za sebou skúšobnú fázu. Počas predchádzajúcich asi dvoch týždňoch skúšalo 300 obyvateľov Sídliska nad jazerom 80 bicyklov.

Túto fázu hodnotí pozitívne obchodný riaditeľ Antiku Peter Blaas.

„Nezaznamenali sme žiadne incidenty, čo nás veľmi teší. Žiaden z našich bicyklov nebol výrazne poškodený vandalom alebo niečo podobné. Samozrejme, v tejto fáze sme vychytali nejaké technické nedostatky,“ doplnil Blaas.

Pripomenul, že bicykle sú nonstop monitorované a prepojené s centrálou prostredníctvom mobilnej siete.

„Bicykel má robustnú konštrukciu, je vybavený bezpečnostným systémom pre satelitné sledovanie polohy vozidla, plnými pneumatikami, ktoré nie je možné prepichnúť a sedlom, ktoré je ľahko nastaviteľné ale nevyberateľné. Pohodlnej jazde pomáha trojstupňová prehadzovačka, košík a zvonček,“ spomenul Blaas.

Reakcie na novú službu

Rozbehnutie projektu privítal Karol Labaš z Cyklistickej únie mesta Košice, ktorý si bicykel vyskúšal hneď v prvý deň fungovanie celomestského systému.

"Vnímam to veľmi pozitívne, len dúfam, že to neskončí na polceste ako inde na Slovensku. Vítam to aj z toho titulu, že vznikne na samosprávu väčší tlak, aby skutočne budovala dosiaľ chýbajúcu cyklistickú infraštruktúru," povedal.

Systém zdieľaných bicyklov si vyskúšali aj iní obyvatelia mesta.

„Bola som medzi tými, ktorí za zapojili do skúšobnej prevádzky systému na Sídlisku nad jazerom. Je skvelé, že sa to konečne rozbehlo, no možno som mala priveľké očakávania. Bicykle síce vyzerajú fajn, ale jazda už taká pohodlná nie je. Mám pocit, že bicykel ide strašne ťažko aj keď má tri prevody. Neviem si predstaviť cestu niekam na Furču, Ťahanovce či KVP,“ zhodnotila mladá Jazerčanka.

Zmiešané pocity z jazdy po vyskúšaní mal aj ďalší cyklista, ktorý si požičal bicykel v centre.

„Bicyklujem pravidelne, no tieto „vozítka“ mi jednoducho nesadli. S mojimi 180 centimetrami, čo nie je na muža nezvyčajná výška, je jazda nepohodlná. Proste je to na mňa primalé, jazda tak nie je ani zďaleka komfortná. Možno by stálo za zváženie zaradiť viac veľkostí bicyklov,“ navrhol Staromešťan.

Pripustil však, že tieto bicykle môžu pri presune na kratšie vzdialenosti človeku pomôcť.

„Viem si predstaviť ich použite napríklad na cestu zo stanice na Hlavnú, Kulturparku, alebo z centra ku Steel aréne, čo sa možno v súčasnosti hodí v spojitosti s blížiacimi majstrovstvami sveta v hokeji. Celé to môže byť pekná atrakcie pre turistov.“

V menšom rozsahu fungujú zdieľané bicykle v Poprade, Kežmarku a Starej Ľubovni.

V najbližších týždňoch sa bude dať požičať bicykel aj v Prešove.