Černák nemal ani päť rokov, keď sa Nagy stal majstrom sveta

Musíme hrať ako tím, vraví mladík, ktorý sa stáva lídrom reprezentácie.

8. máj 2019 o 7:56 Daniel Dedina

KOŠICE. Jedenásteho mája 2002, keď Ladislav Nagy slávil titul majstra sveta, sa ešte len schyľovalo k oslave jeho piatich narodenín.

O hokeji vedel Erik Černák v tom čase nanajvýš okrajovo.

Dvaja košickí rodáci, medzi ktorými je 18-ročný vekový rozdiel, keďže sú ročníky narodenia 1979, respektíve 1997, sa momentálne pripravujú bok po boku na domáce majstrovstvá sveta.

„Je to úžasná vec. Laco je veľký hokejista a líder. Myslím si, že nášmu tímu môže výrazne pomôcť a som rád, že máme v kabíne takéhoto hráča,“ sníma Černák pred Nagyom pomyselný klobúk.

Prítomnosť spoluhráča staršieho o celú generáciu nie je pre neho nič nové.

Už v Košiciach, s ktorými získal dva extraligové tituly, rástol v obrannej dvojičke po boku ďalšieho majstra sveta Martina Štrbáka, ktorý je od Nagya ešte o štyri roky starší.

Nie nervozita, prevláda radosť

Erik Černák má za sebou výbornú sezónu.

Stal sa stabilnou súčasťou defenzívy Tampy Bay Lightning, víťaza Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti NHL.

Na ľade dostával dostatok priestoru, čo sa podpísalo na náraste jeho herného sebavedomia.

Z toho by teraz mohla profitovať aj slovenská reprezentácia.

Černák má nakročené k tomu, aby sa už v mladom veku stal jedným z lídrov národného tímu.

Ako priznal, zvýšenú trému či nervozitu nepociťuje, skôr naopak.

„U mňa prevláda najmä radosť. Majstrovstvá budú v Košiciach, za Slovensko som ešte doma nehral a veľmi sa na to teším. Verím, že do prvého zápasu všetko vyladíme tak, ako treba a bude to v poriadku,“ hovorí 21-ročný mladík.