Primátor zavítal pár hodín pred štrajkom medzi košických vodičov

Žiadal o viac času s prísľubom, že potom sa platy budú zvyšovať.

9. máj 2019 o 6:39 (aktualizované 9. máj 2019 o 9:29) Peter Jabrik, Judita Čermáková

KOŠICE. Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) dorazil vo štvrtok ráno o 4. hodine do garáží Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) na Hornádskej ulici.

Teda v deň, na ktorý odborári podniku ohlásili ostrý štrajk od 7. do 9. hodiny ráno.

Polaček: Žiadal som vodičov o trpezlivosť

Pristavoval sa pri vodičoch autobusov, ktorí postupne prichádzali do práce.

Viacerých prekvapilo, že ho tam vidia.

K ich reakciám poznamenal, že dve tretiny rozumeli jeho argumentom.

„Nájdu sa aj takí, ktorí sú jednoznačne presvedčení o štrajku a budú sa rozhodovať podľa nejakých iných indícií.“

Platí podľa neho to, že vodiči si zaslúžia vyššie platy.

„Postavil som sa pred nich aj osobne. Na druhej strane jedným dychom dodávam, že ešte v decembri nemal podnik peniaze na naftu. Dodávatelia nám písali listy, že nám odstavia dopravu, lebo už odmietajú dodávať, keďže neplatíme. Vtedy som musel z mesta poslať prvú dotáciu pre DPMK. Aj to svedčí o tom, že má vážne finančné problémy,“ uviedol skoro ráno Polaček.

Desaťpercentné plošné navýšenie miezd, ktoré požadujú odborári, predstavuje pre podnik ročné navýšenie nákladov o 2,2 milióna eur.

„My dnes tieto peniaze nemáme. Len na to, aby sme dopravný podnik oživili a stabilizovali, sme doň naliali oproti minulým rokom 3 až 4 milióny eur z rozpočtu mesta. Jediné, o čo sme požiadali vodičov, je to, aby boli trochu trpezliví a dali nám o niekoľko týždňov času viac na dokončenie analýzy na jednoznačné určenie, kde sa dá šetriť,“ poznamenal primátor.

Ponúkli vodičom, že za všetky rady, ktoré pomôžu šetriť v podniku, pôjdu všetky takto získané financie okamžite na ich mzdy.

„Platí môj záväzok aj vedenia DPMK, že platy vodičov zvyšovať budeme. Ale, žiaľ, nie je to dnes možné.“

Primátor: Krátko po štrajku žiadnu ponuku nedostanú

Štrajk sa koná v čase rannej dopravnej špičky, keď sa potrebuje množstvo ľudí dostať do práce a študentov i žiakov do škôl.

Na otázku, či sa pokúšal s odborármi dohodnúť na menej exponovanom čase štrajku, Polaček odvetil: „Záleží mi na všetkých, ktorí využívajú naše autobusy a električky. Žiaľ, odborári nám oznámili konanie štrajku až v utorok v popoludňajších hodinách, teda deň pred štátnym sviatkom. Nemali sme teda už čas nejaké veci odkomunikovať, tým pádom sa stali Košičania rukojemníkmi vodičov dopravného podniku.“

Priznal, že ide o háklivý čas štrajku, ale takto sa podľa neho rozhodli odborári.

„Stále platí, že rokovať chceme. Požiadali sme v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní o sprostredkovateľa riešenia tohto sporu. Rozumiem, že platy tých, ktorí pracujú pre mestské podniky, nie sú vysoké. Rozumiem tomu, že každý z nich živí rodinu,“ dodal.

Poprosil Košičanov, aby boli trpezliví.

„Práve preto som prišiel teraz skoro ráno za vodičmi, aby sme zmiernili všetky následky štrajku. Počas celého predpoludnia budeme monitorovať autobusy a električky.“

Odborári nevylúčili, že keď nepríde po štrajku adekvátna reakcia zo strany vedenia mesta, nemusí fungovať MHD počas hokejových majstrovstiev sveta hoci aj celý deň.

Zaujímalo nás, či si vie primátor krátko po štrajku predstaviť nejakú konkrétnu ponuku pre odborárov na zvýšenie miezd alebo mieni trvať na tom, aby vedeniu DPMK i mesta dali viac času.

„Musia nám dať niekoľko týždňov, lebo opakujem, že dnes nemá dopravný podnik dostatok peňazí na to, aby zvyšoval platy. Ani mesto Košice nemá v tejto chvíli ďalšie peniaze a nemôžeme už načrieť do rezervného fondu a ohroziť chod mesta,“ zdôraznil Polaček.

O siedmej, v čase začiatku štrajku, už bol medzi vodičmi na železničnej stanici.

Vodič Vlado: Máme smiešne platy

S prvým mužom mesta ráno o štvrtej prehodil pár slov aj vodič Vlado, ktorý sa tejto profesii venuje 37 rokov a v dopravnom podniku pôsobí už štvrťstoročie. Vyzvedali sme, o čom sa rozprávali.

„Povedal som mu, pán primátor, nehnevajte sa, ale za 650 eur robiť takúto robotu je trošku smiešne. V tých stresoch, horúčavách, kolónach... Toľko zarába i upratovačka či skladník, nie vodič, ktorý má zodpovednosť za cestujúcich. Reagoval, že tomu verí a aj to chápe.“

K tomu, že ich žiadal, aby dali vedeniu podniku aj mesta ešte trochu času, prehodil: „Tu sa už čas pár týždňov dáva priveľmi dlho.“

Štrajk podporuje a aj sa doň aktívne zapojí. Súhlasí i s tým, že keď po tomto nepríde ponuka na zvýšenie miezd, aby sa štrajkovalo hoci aj celý deň.

Plat mu spadol pre nadčasy

„Ja už mám pred dôchodkom, takže mne by to mohlo byť aj jedno. Ale ide o to, že odchádzam do penzie s platom obyčajnej upratovačky, a to nepodceňujem žiadnu robotu. Ale aby som išiel s platom z mesiaca na mesiac nižšie, to nie je v poriadku. Politici si vážia ľudí len pred voľbami,“ posťažoval sa vodič Štefan Naster.

Vzápätí vysvetlil, ako mohol ísť s platom nižšie, hoci sa vlani zvyšovali mzdy v DPMK o 10 percent.

„Predtým som mal za mesiac 20 – 25 hodín preplatených nadčasov. Teraz mám niekedy jednu hodinu. A keď sa dostanem za tri mesiace na 7 a pol hodiny, tak mi to nezaplatia, ale dajú voľný deň. No samozrejme vtedy, keď oni chcú, nie ja. Tým pádom som stratil pre mňa veľkú sumu.“

Podotkol, že v DPMK robí 17 rokov, takže preskákal viacerých riaditeľov.

„Ale je čudné, že posledný riaditeľ, ktorý niečomu rozumel, bol Igor Reiprich (skončil v roku 2005 – pozn. red.). Chodil medzi vodičov, zaujímal sa o ich problémy a hneď ich aj riešil. Po ňom to už boli len dosadení ľudia za nejakú odmenu, nie za znalosti. Ani jeden z nich nebol odborník, ani ten súčasný. A on ide niečo zachraňovať?“ mávol rukou.

Ako povedal, podporuje v štrajku pomaly už bývalých kolegov a aj on sa pripája.

Štrajkoval aj v Taliansku

Pristavil sa pri nás jeho kolega, ktorý však nechcel prezradiť meno.

„Napríklad v Nemecku štrajkujú autobusári aj 24 hodín vkuse. Takisto aj na letiskách, kde ide pri navyšovaní platov o obrovské sumy. Keď som robil v Taliansku, musel som štrajkovať, hoci som nebol Talian, lebo by ma pomaly zabili. To je na deku. Každý štrajkokaz okráda moju rodinu,“ vyhlásil rezolútne.

Z nami oslovených ľudí ani jeden nenaznačil, že by chcel štrajk ignorovať.

Vodičov okrem primátora v areáli garáži vítali už pri vstupe aj zástupcovia odborárov. Dávali im leták s inštrukciami k štrajku a poskytovali aj informácie.

Niektorí vodiči zisťovali, kedy majú počas služby začať štrajkovať. Jeden sa pýtal, či má o 6.45 hod. ešte vyraziť z prvej zastávky. Povedali mu, že áno.

Všetky začaté výpravy pred siedmou hodinou sa končili na konečnej a až potom sa mohli vodiči pripojiť k štrajku.