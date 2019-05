Hokejový slovník pre fanúšikov. Ako pozvete Fína na pivo

Krátke frázy, ktorými môžete osloviť cudzincov.

11. máj 2019 o 0:00 Daniela Marcinová

KOŠICE. Hokejové majstrovstvá už dorazili do Košíc a s nimi aj množstvo cudzokrajných návštevníkov, ktorí prišli povzbudiť svoj tím zo Spojených štátov amerických, Kanady, Veľkej Británie, Nemecka, Fínska či Dánska.

Zrejme nič nedokáže spojiť partiu neznámych ľudí tak dobre, ako poriadny športový zápal. Alebo aj vyhecovať k radosti či škodoradosti.

Tešíte sa na cudzokrajných návštevníkov východného Slovenska, no problémy vám robí jazyková bariéra?

Žiaden problém. Prinášame vám zopár jednoduchých fráz v piatich jazykoch, ktoré smerom k nim môžete prehodiť pri spoločnom povzbudzovaní. A ktovie, možno týmto započnete aj nejedno priateľstvo na celú sezónu.

ANGLIČTINA

Prečítajte si tiež: Starobylá Levoča sa stala sídlom britských hokejových fanúšikov

Vitajte na Slovensku, vitajte v Košiciach: Welcome to Slovakia, welcome to Košice.

Fandíme všetci: We all cheer.

My sme tu doma: We are home here.

My vyhráme: We will win.

Hráte dobrý hokej: You´re good in hockey.

Máte pekných hráčov: Your players are handsome.

Poďme spolu na pivo: Let´s get beer.

Bol to dobrý zápas: It was a good match.

Nevadí, že ste prehrali: It doesn´t matter that you lost.

Šťastnú cestu domov: Have a safe journey home.

NEMČINA

Vitajte na Slovensku, vitajte v Košiciach: Willkommen in der Slowakei, Willkommen in Košice.

Fandíme všetci: Wir ermurtigen alle.

My sme tu doma: Wir sind hier zu Hause.

My vyhráme: Wir werden gewinnen.

Hráte dobrý hokej: Ihr spielt gutes Hockey.

Máte pekných hráčov: Ihr habt hübsche Hockeyspieler.

Poďme spolu na pivo: Komm gehen wir auf ein Bier.

Bol to dobrý zápas: Es war gutes Spiel.

Nevadí, že ste prehrali: Das ist egal, dass ihr verloren habt.

Šťastnú cestu domov: Gutes Heim fahrt.

FRANCÚZŠTINA

Vitajte na Slovensku, vitajte v Košiciach: Bienvenue en Slovaquie, bienvenue à Košice

Fandíme všetci: Nous applaudissons tous.

My sme tu doma: Nous sommes ici chez nous.

My vyhráme: Nous allons gagner.

Hráte dobrý hokej: Vous jouez bien au hockey.

Máte pekných hráčov: Vos joueurs sont charmants.

Poďme spolu na pivo: Allons-y pour une bière ensemble.

Bol to dobrý zápas: C'était un bon match.

Nevadí, že ste prehrali: Peu importe que vous avez perdu.

Šťastnú cestu domov: Bon retour à la maison.

DÁNČINA

Vitajte na Slovensku, vitajte v Košiciach: Velkommen til Slovakiet! Velkommen til Kosice!

Fandíme všetci: Vi er alle fans.

My sme tu doma: Her er vi hjemme.

My vyhráme: Vi skal vinde.

Hráte dobrý hokej: I spiller flot ishockey.

Máte pekných hráčov: I har lækre spillere.

Poďme spolu na pivo: Lad os tage en øl sammen!

Bol to dobrý zápas: Det var en god kamp.

Nevadí, že ste prehrali: Det gør ikke noget at I tabte.

Šťastnú cestu domov: God tur hjem!

FÍNČINA*

Prečítajte si tiež: Fínom sa v Košiciach páčia ľudia aj pivo, už menej predaj lístkov

Vitajte na Slovensku, vitajte v Košiciach: Tervetuloa Slovakiaan, tervetuloa Košiceen



Fandíme všetci: Me kaikki kannustamme



My sme tu doma: Me olemme isäntiä täällä



My vyhráme: Me voitamme



Hráte dobrý hokej: Pelaatte hyvää jääkiekko



Máte pekných hráčov: Teillä on komeita pelaajia



Poďme spolu na pivo: Mennään yhdessä oluelle



Nevadí, že ste prehrali: Älä välitä vaikka hävisitte



Šťastnú cestu domov: Hyvää kotimatkaa

*S prekladom do dánčiny a fínčiny nám pomohlo Severské centrum, ktoré sa venuje výučbe jazykov a kultúry škandinávskych krajín.