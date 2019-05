Štrajk ochromil hromadnú dopravu v Košiciach, ľudia bojovali o taxíky

Mesto zažilo hektické ráno.

9. máj 2019 o 10:09 (aktualizované 9. máj 2019 o 12:32) Monika Almášiová, Michal Lendel, Kristián Sabo, Judita Čermáková, Róbert Bejda

KOŠICE. Na mieste stanovíšť taxíkov pred budovou košickej železničnej stanice sa strhla vo štvrtok ráno hádka dvoch žien, do ktorej sa neskôr zapojili aj tri študentky.

Rozruch spustil prichádzajúci taxík.

„Ideme s manželom na vyšetrenie do nemocnice. Nemôžeme meškať, lebo nás potom nevezmú. Čakali sme na to týždne,“ vysvetľovala dôchodkyňa okolostojacim a otvárala dvere taxíka.

„Prepáčte, mám stretnutie v práci, na ktoré nemôžem meškať a bola som tu pred vami. Je mi ľúto, ale nemôžem vás pustiť,“ oponovala asi 40-ročná žena, ktorá si už sadala na opačnej strane do toho istého auta.

Do zadnej časti auta nastupovali aj študentky, ktoré sa taktiež domáhali odvozu zo stanice.

Cestujúcich umlčal až taxikár, ktorý im vysvetlil, že na stanicu prišiel vybaviť telefonickú objednávku, a preto nevezme ani jednu z nich.

„Je to tu úplne šialené. Veď ste to videli sami. Ľudia mi z každej strany naskakovali do auta a hádali sa, koho mám odviezť. Roboty je dnes ráno požehnane, za čo môže to, že nechodí MHD,“ povedal pre Korzár taxikár.

Na dve hodiny bola MHD paralyzovaná

Aj takto to vyzeralo vo štvrtok v čase špičky na Staničnom námestí, ktoré je hlavným uzlom verejnej dopravy v meste.

V tomto čase tade prejdú tisícky cestujúcich smerujúcich do práce, škôl alebo za inými povinnosťami, ktoré je nutné vybaviť.

Mnohí z nich ani len netušili, že ich plány im skomplikuje ostrý štrajk v Dopravnom podniku mesta Košice, ktorý trval od 7. do 9. hodiny.

V tomto čase prechádzali stanicou iba tie autobusy, ktoré vyštartovali z prvej zastávky pred siedmou a nestihli dôjsť na svoju konečnú.

Zo stanice vyrazila ako jediná linka električky R1, smerujúca na Vstupný areál U. S. Steelu.

Viacerí cestujúci siahli po zdieľaných bicykloch, ktoré v meste fungujú necelý týždeň. Necelá desiatka bicyklov sa rozchytala za pár desiatok sekúnd.

„Mala to byť alternatívna forma dopravy, no dnes ráno je to jediná možná možnosť, ako sa niekam v meste dostať,“ poznamenala mladá študentka, ktorej sa podarilo obsadiť jeden z bicyklov.

Študent električky stihol

Gymnazista Peter išiel ráno z Moldavskej ulice do školy na Zbrojničnú. Bol pripravený na to, že si zrejme cestu prejde pešo. Nakoniec bol prekvapený napriek tomu, že z domu odišiel pár minút pred pol ôsmou.

„Všetko išlo ako v bežný deň. Odviezol som sa električkou k Domu umenia, tam som prešiel na Kuzmányho ulicu, kde stálo na zastávke niekoľko ľudí, a odtiaľ som pokračoval ďalšou električkou. Obe išli presne, boli v nich ľudia. Jediná zmena bola, že vodiči mali na rukávoch nápis štrajk. Je však pravda, že nás je v škole nejako málo,“ povedal nám študent.

Pred budovou dopravného podniku bol pokoj

Situácia pred budovou Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) na Bardejovskej ulici bola počas štrajku pokojná.

Z depa nevychádzali žiadne spoje, pred budovou neboli žiadni ľudia.

Vo vnútri vstupnej haly sa nachádzala iba vrátnička.

Na zastávke, ktorá je ihneď pred budovou, nik na spoj nečakal.

Pri Kláštore stálo pätnásť autobusov

Na konečnej zastávke autobusov KVP – Kláštor bolo po ôsmej zaparkovaných asi pätnásť autobusov. Vodiči diskutovali v hlúčiku, niektorí posedávali vo svojich autobusoch.

Na poriadok dozeral mestský policajt, žiadna dramatická situácia sa však neodohrala.

„Pôjdeme až o deviatej, dovtedy stojíme,“ povedal nám jeden z vodičov.

„Musíme niečo robiť, vyššie mzdy si zaslúžime a odmietajú nám ich dať. Toto je prvý štrajk a ak nič nedosiahneme, budeme pokračovať. Inak by to stratilo zmysel. My nechceme nič iné, len to, čo nám patrí. Majú nám dať niekoľko desiatok centov, v Bratislave pýtajú vyše eura. Tu ide o drobné, aj tak nám ich nedajú,“ rozhorčuje sa vodič autobusu.

Vodič: Volajú nás do roboty, platy nezvýšia

Nesúhlasí s tým, že by vodiči dostávali takú priemernú mzdu, akú zverejnilo vedenie podniku.

„Také niečo povedať? To nie je pravda, že 1 088 eur? To čo z hrušky spadli? Táto suma je navýšená preto, lebo chodíme pracovať počas voľna. Nemáme odpracovaných 160 hodín, ale dvesto. Potom je priemer vyšší, ale čo je za tým? Neustále nám volajú, že nemá kto robiť, no a človek ide, nech si zarobí.“

Šofér autobusu tvrdí, že sú jednotní a nemienia sa vzdať, hoci nájdu sa aj čierne ovce.

„Bol tu nejaký, ja ho nepoznám, nejaký zvláštny bol. Nás však nik neprehovorí. My sme ráno svoje linky odjazdili, aby ľudia niekde nezostali. Pred siedmou ešte každý vyšiel na svoju trasu. Aj ja, došiel som sem ďaleko po siedmej. Prekvapilo ma, že ľudia neboli na zastávkach, na KVP som prišiel prázdny. Ani áut som veľa nezaregistroval, neviem, čo tí ľudia porobili, asi si zobrali voľno."

Jazerčania sa hnevali

„To, že vodiči štrajkujú, som nevedela, nikde na zastávke nebola žiadna informácia, len pán v stánku mi vravel, že už hodinu nič nejde a ďalšiu ani nepôjde. Potrebujem sa dostať do práce hoci aj taxíkom, ale tí majú tak plno, že najbližší mi vedia poslať až o hodinu a pol. Ja im aj držím palce, aj som naštvaná, že tu teraz musím zmätkovať,“ hnevala sa Jazerčanka, ktorá pracuje pri veterine.

Z Jazera jej cesta električkou trvá približne pol hodinu.

Na vyšetrenie do novej nemocnice sa nevedela ráno dostať ani dôchodkyňa Jana.

„O štrajku som vedela, ale ešte o pol ôsmej som z balkóna videla, že električky chodia, aj autobusy išli, tak som si povedala, že si to asi rozmysleli. No o ôsmej už nešlo nič, a tak tu teraz čakám. Nemám komu zavolať, aby ma odviezol.“

„Ja im verím, že chcú vyššie platy, ale vytrestali akurát cestujúcich. Ich šéfovia sa autobusom ani električkou do práce dostať nepotrebovali. Včera som si nabíjal mesačník a dnes si mám zaplatiť taxík? Mali to vymyslieť nejako inak, množstvu ľudí skomplikovali život, ale tí, čo rozhodujú o ich platoch, sa spokojne odviezli v autách,“ dodal vysokoškolák Filip.

Aj na Ťahanovciach ľudí usmerňovali mestskí policajti

Na Sídlisku Ťahanovce štrajkujúci vodiči postávali na konci Americkej triedy, kde je konečná a východzia zastávka všetkých tamojších autobusových liniek.

Povedali nám, že komplikácie, ktoré cestujúcim vznikli, ich mrzia, ale inak si už poradiť nevedeli. Verili, že väčšina cestujúcej verejnosti ich pochopí.

Všetky autobusy stáli počas štrajku zaparkované po oboch stranách cesty.

Minimálne na východzej zastávke sa Ťahanovčania, ktorí odtiaľ chceli cestovať, o štrajku dozvedeli. Stálo tam auto a dvaja mestskí policajti, ktorí ľudí informovali a nutnosti dopraviť sa do cieľa ich cesty inak.

Na ostatných šiestich zastávkach na sídlisku síce ľudia postávali, ale navzájom sa informovali, že MHD nepremáva.

Dokonca sa pri hlúčikoch na zastávkach pristavovali autá, ktorých posádky ľuďom oznamovali, že na autobusy čakajú zbytočne.

„Mne to počas čakania na autobus zavolal kamarát, lebo vie, že využívam MHD," povedal nám jeden Ťahanovčan. „Vrátil som sa teda domov, vzal kľúče od auta a šiel do práce autom. A vzal som aj suseda, ktorý práve vyšiel z brány."

To, že autobusy ráno nepremávali, bolo vidieť aj na sídliskových parkoviskách. Boli prázdnejšie ako po iné rána. Mnohí Ťahanovčania zjavne využili na cestu do práce auto.

Do štrajku sa zapojilo vyše 97 percent vodičov

Do štrajku sa zapojilo vyše 97 percent vodičov, informoval šéf odborovej organizácie vodičov pri DPMK Ivan Horváth.

„Podľa zatiaľ neoverených informácií z približne 150 vypravených autobusov sa nezapojili do štrajku štyria vodiči, štrajkovali všetci vodiči električiek okrem jedného," uviedol Horváth.

„Chcel by som sa ospravedlniť cestujúcej verejnosti, ktorej sme týmto spôsobom skomplikovali dnešok. Ale zastupujeme zamestnancov, ktorí majú svoje oprávnené požiadavky. Ide nám hlavne o to, aby sa nastavila dotácia na fungovanie DPMK tak, aby ho bolo možné prevádzkovať a aby v tom boli zapracované náležité požiadavky zamestnancov,“ povedal Horváth tesne pred ukončením štrajku.

Na otázku novinárov, či sa štrajk môže zopakovať v nasledujúcich dňoch, kedy budú Košice hostiť svetový šampionát v hokeji, sa Horváth jednoznačne nevyjadril: „Máme zvolené štrajkové výbory, ktoré budú koordinovať ďalší priebeh činnosti. Pevne verím, že by sa to mohlo vyriešiť.“

Doplnil, že odborári nemajú zatiaľ naplánované s vedením podniku alebo mesta žiadne stretnutia.

Polaček: Uvedomujem si, že ich platy sú mizerné

Situáciu si bol na stanici preveriť aj primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý), ktorého sprevádzal predseda predstavenstva dopravcu a riaditeľ magistrátu Marcel Čop a niekoľko mestských policajtov.

„Požiadali sme mestskú políciu, aby počas štrajku informovala cestujúcu verejnosť,“ vysvetlil zvýšené počty príslušníkov na zastávkach.

Polaček doplnil, že si uvedomuje, že zamestnanci DPMK by mali dostávať vyššie mzdy.

„Zaslúžia si to všetci pracovníci, pretože ich súčasné platy sú naozaj mizerné. No požiadali sme ich o to, aby nám dali čas stabilizovať firmu. Len pripomeniem, že DPMK nemal v decembri ani na naftu. Mesto muselo zadotovať tento podnik obrovskými sumami, namiesto dovtedajších 18,6 milióna sme tam naliali 23 miliónov.“

Podľa neho požiadavka odborárov o navýšenie mzdy o 10 percent by predstavovala položku okolo 2,2 milióna.

„Tieto peniaze v tejto chvíli mesto nemá. To, čo musíme urobiť, je stabilizácia podniku, hľadanie vlastných rezerv. Všetky následné úspory, ktoré sa nám podarí v podniku urobiť, premietneme v prvom rade do platov zamestnancov,“ dodal.

Podľa Čopa štvrtkový štrajk môže výrazným spôsobom poškodiť dopravcu: „DPMK dlhodobo bojuje s neustálym poklesom cestujúcich a toto môže byť ďalšia rana pre verejnú dopravu v Košiciach.“