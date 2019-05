Sklamaný Marcinko: Šancu som cítil, nikoho neberú do počtu

Šatan mu vyradenie z tímu oznámil v stredu v hoteli.

9. máj 2019 o 13:14 Daniel Dedina

KOŠICE. Klubovú sezónu ukončil v českej extralige s veľkou pompou, majstrovské oslavy si ale v Třinci príliš neužil.

Tomáš Marcinko sa okamžite zapojil do prípravy slovenského tímu na domáci svetový šampionát a hoci prišiel ako jeden z posledných, stihol naskočiť do súbojov s Veľkou Britániou i generálky s Nórskom.

Dva dni pred začiatkom majstrovstiev sveta si vypočul nepríjemný ortieľ.

Spolu s Máriom Grmanom a Samuelom Bučekom sa ocitol v trojlístku hráčov, ktorý sa realizačný tím rozhodol pri zužovaní nominácie na 25-členný menoslov vyradiť z kádra.

V Marcinkovom prípade to je o to smutnejšie, že sa mu núkala ideálna príležitosť zahrať si na vrcholnom fóre v Košiciach, kde hokejovo vyrastal a pred piatimi rokmi slávil svoj prvý seniorský titul.

Akceptuje rozhodnutie trénerov

„Samozrejme, je to pre mňa sklamanie. Túžil som sa dostať do záverečnej nominácie pre majstrovstvá sveta. Od toho sú však tréneri, aby vytvorili zostavu, oni to vidia najlepšie. Rozhodli sa takto, musím to akceptovať a prijať tak, ako to je. Určite ma to mrzí, zároveň je to ale pre mňa ďalšia skúsenosť. Život ide ďalej,“ bral 31-ročný rodák z Popradu vyradenie z tímu profesionálne, čím potvrdil povesť tímového hráča.

Hoci pozícia stredného útočníka sa dlhodobo považuje za boľavé miesto slovenskej zostavy, v uplynulých dňoch bol pretlak aj na tejto pozícii.

A doplatil na to práve Marcinko.