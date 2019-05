V testovacom zápase Slováci porazili USA. Steel Aréna je pripravená

Organizátori prípravami trávia aj 20 hodín denne.

10. máj 2019 o 14:34 Judita Čermáková, Patrik Fotta

KOŠICE. Vo štvrtok večer sa v Steel Aréne pred začiatkom majstrovstiev sveta v hokeji uskutočnil testovací zápas, počas ktorého si mali možnosť organizátori vyskúšať a otestovať aj krízové situácie.

Okrem iného sa simuloval zásah záchranárov, výmena plexiskla a kontrolovala sa funkčnosť kamerových a zvukových systémov.

Zaujímavosťou bolo, že na ľad nevykorčuľovali profesionálni hokejisti, ale organizátori dostali možnosť zostaviť si dva tímy z amatérov.

Vymieňali plexisklo, cvičili aj záchranári

V skúšobnom zápase napokon vyhrali Slováci nad Američanmi 3:2 po samostatných nájazdoch.

„V jednom tíme sme boli dvaja členovia organizačného výboru MS. Bola to určitá forma odmeny aj pre naše rodiny, od ktorej sme počas šampionátu dlhšie odlúčení. Prípravami na MS trávime aj 20 hodín denne, takže to bol pre nás zároveň aj dobrý relax,“ uviedol Róbert Orság z organizačného výboru MS.

Testovací zápas sa odohral večer po tom, ako si ľad vyskúšali na tréningu Kanaďania, Američania aj Slováci.

„Bol to veľmi zaujímavý pocit a obrovský zážitok. Mohli sme sa vžiť do pocitov hráčov, ktorí sú zvyknutí hrať pred zaplnenými halami. Nebolo to však jednoduché, aj keď sme mali medzi sebou i trénovaných chlapcov, ale bola to záťaž aj pre nich. V tíme bolo aj zopár pánov v rokoch, takže mali sme čo robiť,“ pousmial sa Orság.