Štrajk košických vodičov na budúci týždeň je stále v hre

Odborárka Vindišová zatiaľ poprela iba pondelkový termín.

11. máj 2019 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Napriek tomu, že odborári vo štvrtok vylúčili pondelkové pokračovanie štrajku vodičov Dopravného podniku mesta Košice (DPMK), aj v piatok sa o tom šírili zaručené správy.

Podľa nich má byť údajne prerušená mestská hromadná doprava už nie na dve, ale na štyri hodiny, no až od 8. do 12. hodiny, aby sa študenti a žiaci dostali do škôl.

Obrátili sme sa preto opäť na predsedníčku základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu pri DPMK Andreu Vindišovú, ktorá vo štvrtok jednoznačne vylúčila, že by sa v niektorý z prvých dní hokejového svetového šampionátu štrajk konal.

„Máte zlé informácie. Naďalej vylučujem pondelkový štrajk,“ reagovala odborárka.