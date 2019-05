Američanky v Košiciach vyzdvihli ceny, mužov a Jaromíra Jágra

Precestovali tisíce kilometrov a desiatky hodín.

11. máj 2019 o 17:38 Lukáš Pancurák

Iba raz sa takto radovali americkí hokejisti a ich fanúšiovia počas zápasu so Slovenskom.(Zdroj: TASR)

KOŠICE. „Máte to tu veľmi lacné,“ zhodujú sa fanúšikovia spoza veľkej mláky.

Spolu s hviezdami nabitým výberom Spojených štátov amerických pricestovali do Košíc aj fanúšikovia.

Tí si chvíľu zvykali na európsky štýl života, no napokon sa veľmi rýchlo etablovali.

Veľmi ochotne súhlasili aj s rozhovorom, no fotografovanie odmietli.

„Pochadzám z Kalifornie, v Košiciach a na Slovensku som prvýkrát,“ začala svoje rozprávanie Jennie z 50-tisícového mestečka Cerritos.

Takú atmosféru ešte nezažila

Tá tu zažila aj svoju premiéru na svetovom šampionáte.

„Môj priateľ už na majstrovstvách sveta bol, ja nie. Ako prvý zápas, ktorý som na vlastné oči videla, si tak budem pamätať ten proti Slovensku.“

Pravdou však je, že by naň Jennie asi najradšej zabudla.

„Prehrali sme, nečakala som to. Ťažko k tomu niečo povedať, hrali ste výborne. Dopredu vás hnali skvelí fanúšikovia. Ostala som v šoku, niečo také som ešte nezažila,“ okomentovala elektrizujúcu atmosféru.

„U nás v Amerike je hokej sviatkom, ale takto si ho užívať nedokážeme. Myslím si, že aj podpora bola jedným z faktorov, prečo ste zápas zvládli,“ pokračovala.

Ódy na pivo: Skvelé a lacné

Keď sme Jennie stretli, práve vychádzala s kamarátkou Emily z neďalekého baru.

„Máte tu skvelé pivo. A lacné! Niekto z miestnych mi vravel, ako sa tu pred šampionátom zdražovalo. My to tak nevnímame, stále je to omnoho lacnejšie, ako v Kalifornii.“

Ceny sú tam podľa jej slov približne dvakrát až trikrát vyššie. Za pivo v meste tak zaplatíte aj desať dolárov, čo je v prepočte asi deväť eur.