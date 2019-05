Schizofrenik dokopal dôchodcu na smrť, dostal šesť rokov

Košičana súd uznal vinným za zabitie seniora v obci Seňa.

14. máj 2019 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Okresný súd Košice - okolie sa v pondelok zaoberal prípadom násilnej smrti 67-ročného Štefana P.

O život prišiel vlani v novembri v rodinnom dome v obci Seňa.

Obvineniu zo zločinu zabitia dôchodcu čelí 29-ročný Maroš A.

Keďže Košičan je od spáchania skutku vo väzbe, na pojednávanie súdu ho priviedla eskorta.

Kopal ho do hlavy

Vyšetrovanie odhalilo, že Maroš bol pod vplyvom alkoholu, keď sa pol hodiny po polnoci dostal so Štefanom do slovného a potom aj do fyzického konfliktu.

Podľa znenia obvinenia dôchodcu napadol tak, že ho opakovane päsťami udieral do hlavy, a keď spadol na zem, k úderom pridal aj kopance. Smerovali najmä do hlavy.

Muž utrpel viaceré zranenia, najmä však zlomeniny kostí tváre.

Podľa znalcov bolo bezprostrednou príčinou jeho smrti udusenie sa pri vdýchnutí krvi do priedušiek a pľúc.

Polícia zadržala podozrivého páchateľa ešte v osudnú noc. Sudca ho pre obavu, že na slobode by pokračoval v trestnej činnosti, poslal do väzby.

Svedkyňa: Útočil surovo

Maroš na polícii priznal konflikt so Štefanom i to, že ho opakovane udrel rukou a kopol nohou do hlavy. Dôchodca ležal na zemi a vraj chrčal. On situácii nepripisoval dôležitosť a zaspal.

Svedkyňa Michaela, ktorá bola v dome, povedala, že Maroš vraj Štefana slovne provokoval. Dôchodca odišiel, vrátil sa so zbraňou a Marošovi povedal, že zdochne. Ten podľa svedkyne vstal a surovo zaútočil.

Správal sa agresívne a útok ukončil až po tom, ako sa Štefan prestal hýbať.

Maroš si ľahol, ona dôchodcu pretočila na bok, lebo sa dusil krvou, a dávala mu umelé dýchanie. Potom prišla polícia.

Je schizofrenik

Do vyšetrovacieho spisu prispeli svojimi posudkami viacerí znalci.

Podľa psychiatra trpí Maroš závažnou duševnou poruchou - paranoidnou schizofréniou.