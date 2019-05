Opití Fíni po zisku zlata? Asi by to bolo teraz podobné, vraví sprievodca

Prezrádza zaujímavosti zo zákulisia.

13. máj 2019 o 15:12 Daniel Dedina

KOŠICE. Na otázku, či je ešte Slovák, alebo už Fín, odpovedá s úsmevom, že stále Slovák. Mentalitu a zmýšľanie ľudí v krajine tisícich jazier však Peter Brüll pozná do najmenších detailov.

Štyridsaťdvaročný rodák z Bratislavy žije vo Fínsku od roku 1997, s prestávkami už dve desaťročia.

Pracuje na tamojšom olympijskom výbore a na majstrovstvách sveta v hokeji je osvedčeným sprievodcom výpravy. Na Slovensko sa v súčasnosti dostane tri-štyrikrát do roka.

„Sprevádzam buď fínsky tím na Slovensku alebo Slovákov vo Fínsku. Robiť dobrovoľníka na majstrovstvách sveta v hokeji je môj koníček,“ prezradil Korzáru Brüll, ktorý Slovákov sprevádzal na šampionáte premiérovo už v roku 2003.

Fínsky tím mal na starosti pred ôsmimi rokmi, keď si zo Slovenska odviezol zlaté medaily, a rovnaká rola mu bola zverená aj tentoraz. V Steel Aréne sme sa s ním pozhovárali.

Tľapli ste si, vzhľadom na vaše bohaté skúsenosti, na spoluprácu s fínskou reprezentáciou pre tohtoročné majstrovstvá sveta okamžite?

„Áno, predbežne sme boli dohodnutí. Sprievodcu prideľuje jednotlivým tímom organizačný štáb majstrovstiev. Takže bolo potrebné sa dohodnúť najmä s ním a oznámiť, že som k dispozícii.“

Ako vyzerá práca sprievodcu tímu počas šampionátu?

„Počas turnaja som s tímom dvadsaťštyri hodín denne. Bývame v tom istom hoteli, prepravujeme sa tým istým autobusom, spoločne sa stravujeme. Robím styčného dôstojníka medzi tímom a organizátormi. Dohadujem stravu, časový harmonogram odchodov a príchodov, ako aj všetky potrebné veci v hale. Ľad pre masérov do šatne, vodu na striedačku a podobne.“

V roku 2011 účinkovali Fíni v Bratislave, teraz sú v základnej skupine v Košiciach. Ako prijali to, že budú hrať v menšom meste a menšej hale?

„Myslím, že im to bolo viac-menej jedno. Rozdiel to bol možno pre fanúšikov, pretože z Helsínk sa do Košíc, až na pár charterových letov, nelieta priamo. Do Bratislavy či Viedne je preprava ľahšia. Ale nemyslím si, že by ich to odradilo, je tu zhruba rovnaký počet priaznivcov ako pred ôsmimi rokmi. Čo sa týka mužstva, z vtedajšieho majstrovského kádra tu nie je nikto, v realizačnom tíme sú tri rovnaké mená. Tréner Jalonen, ktorý sa vrátil k reprezentácii, jeden kustód a jeden masér. Väčšina to ani nemá s čím porovnávať.“

Mala fínska výprava pred turnajom špeciálne požiadavky? Spomínalo sa, že v šatni chceli vybudovať stenu, ktorá tam predtým nebola.