Hokejisti prvý voľný deň využili aj na oddych v centre

Niektorí regenerovali aj vo vírivke či kryokomore.

13. máj 2019 o 16:24 Patrik Fotta

KOŠICE. Slovenskí hokejoví reprezentanti dostali po úvodných dvoch zápasoch majstrovstiev sveta s USA a Fínskom deň voľna.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho nemali spoločný plánovaný program.

Niektorí sa rozhodli pre prechádzku centrom mesta, iní zas ostali v pohodlí hotela.

Voľný deň využili na relax nielen hráči, ale aj tréneri a členovia realizačného tímu, ktorí sa už zároveň takticky pripravovali na ďalší zápas.

Tréning bol dobrovoľný

V úvodných dňoch svetového šampionátu si kvôli počasiu fanúšikovia ani hráči prechádzky centrom mesta príliš neužili.

Situácia sa však v nedeľu zlepšila, čo využili aj viacerí hráči slovenského tímu, ktorí mali navyše k dispozícii voľný deň.

„Naši chlapci mali prvý voľný deň po veľmi náročnom dvojzápase. Ráno mali najskôr dobrovoľný tréning, takže niektorí vykorčuľovali na ľad ponaťahovať svaly. Ďalší využili regeneráciu v kabíne vo forme masáží, vírivej vane, kryokomory a iných procedúr. Každý si vybral, čo mu vyhovuje a čo potrebuje na ideálnu regeneráciu, aby bol pripravený na ďalší deň,“ povedal hovorca slovenskej reprezentácie Peter Jánošík.

Načerpali dostatok síl

V nedeľu poobede trávili slovenskí reprezentanti čas aj so svojimi najbližšími.

„Niektorí chlapci sa stretli so svojimi rodinami, iný sa vybehli prejsť do mesta a užili si jediný slnečný deň, ktorý sme tu v Košiciach zatiaľ mali. Všetci načerpali dostatok síl a sú pripravení ísť do ďalšieho zápasu naplno,“ uviedol Jánošík.

Tréneri nemali až toľko voľného času ako samotní hráči, keďže mali povinnosti pred ťažkým zápasom s Kanadou.

„Tréneri väčšinu času trávili prípravou tréningového procesu a videoanalýzou nášho súpera a tiež našej hry z predchádzajúcich dvoch zápasov.“