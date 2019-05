Fanúšikovia cítili krivdu. Rozhodca nás zarezal, vraveli

Pískanie počas kanadskej hymny jedni kritizovali, druhí obhajovali.

13. máj 2019 o 23:56 Judita Čermáková, Patrik Fotta

KOŠICE. Slovenskú hokejovú reprezentáciu čakal po zápasoch s USA a Fínskom ďalší veľký kandidát na medailu – Kanada.

Tím zložený vyložene z hráčov NHL síce na úvod turnaja podľahol Fínom 1:3, no následne deklasoval Veľkú Britániu 8:0.

Aj v súboji so Slovenskom boli javorové listy jasným favoritom.

Ani slovenskí fanúšikovia neboli pred stretnutím príliš optimistickí.

Poniektorí dokonca tipovali jasné víťazstvo zámorského mužstva.

Uzavretá fanzóna ich sklamala

Počas celého pondelka fúkal v Košiciach veľmi silný vietor, pre ktorý organizátori neotvorili oficiálnu fanzónu.

„Sme pravé fanynky a myslíme si, že Slováci vyhrajú nad Kanadou. Góly by mohli streliť Tatar s Pánikom. Najradšej mám ale Feherváryho, podľa mňa je najkrajší ale okrem toho je aj výborný hráč,“ pousmiala sa Simona, ktorá prišla do Košíc aj so sestrou Lenkou z Považskej Bystrice.

„Stihli sme si pozrieť mesto a je fakt krásne. Je omnoho väčšie ako naše. Jediné, čo nás sklamalo je, že zatvorili fanzónu, pretože sme chceli hokej sledovať práve v nej. Prišli sme pred halu, či sa nám podarí kúpiť lístky, ale pre nás sú neskutočne drahé. Priekupníci si pýtali od 150 do 200 eur a my sme boli ochotné zaplatiť okolo 60 až 70, ale viac určite nie. Je to veľký biznis. Hokej si pôjdeme pozrieť niekam do mesta,“ povedala Simona.

Veria, že do štvrťfinále sa dostanú

Strhujúci zápas napokon zvládli v závere lepšie kanadskí hokejisti, ktorí vyhrali 6:5 gólom len 1,8 sekundy pred koncom tretej tretiny.

Následne fanúšikovia zahádzali ľadovú plochu a počas kanadskej hymny prejavili emócie bučaním a pískaním.

„Emócie boli neskutočné, ale to je len dôsledok toho, že rozhodca bol priklonený na kanadskú stranu. Pritom Kanaďania, vzhľadom na svoju kvalitu, žiadnu pomoc od rozhodcov nepotrebujú. Mne osobne sa to tiež nepáčilo, ale povedzte vyše sedemtisíc ľuďom, ktorí cítia krivdu, aby nepískali počas hymny, to je nemožné,“ uviedol fanúšik František z Košíc.

Pískanie počas štátnej hymny jednoznačne odsúdil Peter z Trebišova.

„Nepáčilo sa mi to, bolo to veľmi nezdvorilé a ukázalo sa, že množstvo fanúšikov nevie prijať prehru. Je pravda, že rozhodca nás zarezal, keď nám neuznal gól a následne v samom závere vylúčil nášho hráča. Aj napriek tomu, by sme mali byť schopní preniesť sa cez to, navyše, keď si vezmeme, že pre nás sa turnaj v podstate začína až teraz,“ povedal Peter.

Po troch zápasoch majú zverenci trénera Ramsayho na konte tri body za víťazstvo nad Američanmi a svojimi výkonmi proti Fínom a najmä proti Kanade dokázali uchvátiť celé Slovensko.

„Priznám sa, že som roky nevidel náš tím hrať tak dobre ako proti USA. Rovnako aj s Kanadou sme predviedli famózny hokej. Je škoda, že to v závere nepadlo Tatarovi, či Pánikovi. Pevne však verím, že pri takýchto výkonoch sa do štvrťfinále prebojujeme,“ dodal František.

Daňo: Predmety môžu zraniť divákov aj hráčov Na atmosféru v košickej Steel Aréne sa doteraz niesli iba slová chvály, no po pondelňajšom zápase prišla aj jedna škvrna. Slovenskí fanúšikovia neuniesli trpkú prehru po dramatickom zápase s Kanadou (4:5), najprv zahádzali ľadovú plochu rôznymi predmetmi, no hlavne počas trvania kanadskej hymny pískali a bučali. Nedôstojný záver duel tak zbytočne pokazil inak výborné stretnutie, v ktorom padlo deväť gólov. Niektorí hráči nad tým krútili hlavami, iní tvrdili, že divákov chápu. Ramsay: Asi by mnou tiež lomcovali emócie Aj tréner slovenskej reprezentácie - Kanaďan Craig Ramsay mal s nimi súcit. Vyhlásil, že aj on by sa po takomto zápase pravdepodobne správal na tribúne emotívne. "Je koniec zápasu a mali by sme rešpektovať hymnu. No na druhej strane chápem emócie po takom divokom zápase, ako bol tento. Musím povedať, že ak by som sedel tam hore, asi by mnou tiež trochu lomcovali emócie. Fanúšikovia sa nás stále snažia hnať dopredu, robia pre to všetko a toto pre nich bolo veľké sklamanie." Daňo: Je to nebezpečné Frustrácia vyvrcholila sekundu pred koncom, keď strelil v presilovke víťazný gól Mark Stone. Podľa útočníka Marka Daňa takéto správanie na štadión nepatrí a upozornil, že letiace predmety môžu zraniť divákov i hráčov, ktorým fandia. "Nečudujem sa tomu, ale nemalo by to tam byť. My sme vďační za to, že nás diváci hnali celý zápas a ďakujeme im za podporu.Verím, že tá frustrácia sa dá prehltnúť aj inak, ako takýmto spôsobom, pretože je to nebezpečné a nepatrí to k športu. Ak to nedoletí na ľad, môže to zraniť divákov, ak doletí, môže z toho byť vážne zranenie hráčov," povedal. Dvadsaťštyriročný útočník zároveň vyzval fanúšikov, aby v nasledujúcich dueloch udržali svoje vášne na uzde. "Verím, že v ďalších dueloch nás budú hnať tým zdravým a športovým spôsobom a my ich dokážeme potešiť a dokážeme nazbierať nejaké body," dodal. (tasr)