Polaček chce zvýšiť platy v dopravnom podniku ešte tohto roku

Odborári sú rozhorčení, že doteraz nemajú vôbec nič na papieri.

16. máj 2019 o 19:08 Peter Jabrik

KOŠICE. Desiatky zamestnancov Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) sa zišli vo štvrtok popoludní pred jeho sídlom na Bardejovskej ulici, aby na protestnom zhromaždení podporili svojich odborových predákov počas štrajkovej pohotovosti.

Zásadnou požiadavkou zamestnancov je zvýšenie dotácie od mesta, ale aj základných miezd v tomto roku o 10 percent.

Odborári sa pýtali: Čo bude po 30. júni?

Pred ľudí sa postavili okrem zástupcov odborárov aj pozvaní šéfovia podniku, primátor Jaroslav Polaček a jeho námestník Marcel Gibóda (obaja nezávislí).

„Zišli sme sa kvôli tomu, aby sme sa spýtali týchto pánov, prečo s nami nechcú vedenie firmy ani mesta od 9. mája rokovať a nechcú splniť naše požiadavky. Dvojhodinový štrajk 9. mája ukázal jednotu nielen vodičov, ale aj zamestnancov tejto firmy a že chceme bojovať za spoločnú vec,“ uviedla v úvode zhromaždenia predsedníčka základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu pri DPMK Andrea Vindišová.

Odborári podľa nej očakávali, že ich niekto pozve po takom veľkom akte ako štrajk na rokovanie, ale nikto sa neozval.

Polaček opakovane žiadal už pred štrajkom zamestnancov, aby dali vedeniu DPMK i mesta čas do konca júna na finančnú analýzu podniku. Sľúbil zároveň, že až potom bude možné baviť sa o zvyšovaní miezd.

„V mene vás všetkých sa pýtam, čo sa stane 30. júna, keď máme dovtedy čakať? Schváli nám mestské zastupiteľstvo zvýšenú dotáciu? Páni, odpovedzte im pravdivo a reálne, čo bude 30. júna,“ pýtala sa vedenia mesta i DPMK.

„V pondelok sme si sadli so zástupcami odborárov, čiže je snaha z našej strany rokovať. Musíme zotrvať na tom, že naozaj potrebujeme čas do 30. júna, aby sme mali ukončené analýzy a získali tak kompletné dáta. Tie totiž môžu rozhodnúť o tom, že ak zvýšiť mzdy, tak o koľko a kde je tá hranica, ktorá ešte nepoloží dopravný podnik. Zároveň robíme všetko pre to, aby sme vám tie mzdy mohli zvýšiť. V júli si môžeme sadnúť a otvoriť mzdové otázky,“ poprosil zamestnancov o zhovievavosť generálny riaditeľ a člen predstavenstva DPMK Vladimír Padyšák.

„Nie je umenie jednorazovo zvýšiť mzdy politicky na upokojenie situácie, ale rozhodujúce je nastaviť pravidlá tak, aby sme udržali podnik pri živote aj v budúcnosti a našli také ozdravné opatrenia, aby sme sa v nasledujúcich rokoch už v takejto situácii neocitli,“ konštatoval predseda predstavenstva DPMK a riaditeľ magistrátu Marcel Čop.

Vedenie: Šafárilo sa. My hospodárime lepšie

Vindišová reagovala, že stále nedostali odpoveď na to, čo bude po 30. júni, keď sa ich predpoklady a vízie nesplnia.

Padyšák oznámil, že oproti očakávanému je hospodársky výsledok za prvé štyri mesiace tohto roka lepší vďaka rôznym opatreniam o 700-tisíc eur, pričom január bol ešte vysoko stratový.

„Stále je to však celková strata,“ dodal.

Chcel tým poukázať na to, že stále hľadajú interné rezervy a zdôraznil, že sa to nedeje na úkor miezd zamestnancov.

Čop ako príklad šafárenia za predchádzajúceho vedenia ponúkol zbytočný nákup náhradných dielov za vyše 500-tisíc eur, ktoré už takmer dva roky ležia na sklade bez toho, „aby sa ich niekto dotkol“.

„Otázka znie, načo ich objednali, prečo ležia na sklade a prečo ich už nespeňažili, keď ich nepotrebovali. Takých vecí je iks, ktoré sa riešia. Nemôžete čakať, že vytiahnem z vrecka čarovný prútik a zo dňa na deň zmením dopravný podnik. Bohužiaľ, to sa nedá.“

Polaček sa osobne poďakoval zamestnancom DPMK za to, že doprava počas hokejových majstrovstiev sveta prebieha bez problémov.

„Nielen vodiči, ale všetci si zaslúžite vyššie platy. Platí, že pre to urobím všetko a výsledkom bude zvyšovanie miezd. Manažment robí úsporné opatrenia, aby dokázal vygenerovať potrebné finančné prostriedky,“ sľúbil primátor.

Pripomenul krízovú finančnú situáciu zo záveru minulého roka, keď pre nezaplatené faktúry hrozilo obmedzovanie dopravy.

Mesto podľa neho pridalo dopravnému podniku za jeho krátkeho primátorovania zo svojho rozpočtu zhruba 4 milióny eur, čo je historicky vysoká suma.

„Tých strát už bolo dosť. Nemôžeme ďalej fungovať nesystémovo. Pre mňa by bolo veľmi jednoduché tľapnúť si a zvýšiť vám mzdy,“ poznamenal Polaček.

Chce však fungovanie podniku nastaviť tak, aby sa dokázali počas jeho celého primátorovania postupne zvyšovať platy a zároveň negeneroval straty.

Aj on poprosil o čas do konca júna.

„Prvého júla ponúkneme celý balíček, ako sa bude dopravný podnik ďalej vyvíjať a ako sa budú vyvíjať vaše mzdy. Verím, že budete spokojní,“ povedal primátor.

Nesúhlasné reakcie zamestnancov nasvedčovali tomu, že sľubom neveria.

Horváth: Sme ochotní rokovať a aj ustúpiť

Predseda základnej odborovej organizácie vodičov DPMK Ivan Horváth uviedol, že základný problém je nedostatočné financovanie podniku zo strany mesta.

Kritizoval aj to, že sa pripravuje finančný plán bez toho, aby sa o ňom rokovalo s odbormi a boli doň zapracované aj ich požiadavky.

„Naďalej zostávame v štrajkovej pohotovosti,“ dodal s tým, že nahnevaní zamestnanci chcú tvrdo pokračovať.

V pondelok sa síce stretli s vedením DPMK, ale podľa neho sa nič ani len predbežné nedalo na papier.

„V piatok máme opäť zasadnutie štrajkového výboru a budeme vás informovať, ako budeme postupovať ďalej,“ hovoril Horváth zamestnancom.

Malo by sa tam zrejme rozhodnúť aj o tom, či mestu dajú čas do 30. júna alebo príde na rad prípadne opäť i štrajk.

„Stále sa chceme dohodnúť, ale len keď bude niečo na papieri som ochotný rokovať a ustúpiť,“ nechal sa počuť odborár za súhlasného potlesku odborárov.

Polaček novinárom povedal, že 1. júla zodpovedne predstúpi pred zamestnancov a oznámi im, ako sa budú ich mzdy nasledujúce štyri roky vyvíjať.

„Bude na nich, či s tým budú súhlasiť a či zotrvajú v dopravnom podniku. Verím, že budú spokojní,“ nádeja sa primátor.

Chcel by, aby sa platy zamestnancov DPMK zvyšovali už v tomto roku. Kedy konkrétne by to mohlo byť, neuviedol.

Vindišová odmietla odpovedať na otázku novinárov, prečo neštrajkovali aj v minulých rokoch, hoci situácia s nedofinancovaním podniku bola ešte horšia, pritom teraz nechcú dať novému vedeniu čas ani do konca júna.

Vlani došlo síce k zvýšeniu miezd o 10 percent, ale nebolo zrejme ničím finančne kryté. Naznačil to záver roka, keď sa prestali uhrádzať faktúry za státisíce eur.

Odborárka odmietla odpovedať aj na otázku, či by sa v prípade okamžitého zvýšenia platov nedostal stratový podnik do rovnakej situácie, keďže to momentálne takisto nemá kryté.

Odôvodnila to tým, že nemá dostatok informácií od vedenia podniku, čo odborári tiež kritizujú.