Futbal je nudný, hokej je rodinný šport, tvrdia fanúšikovia nováčika z Británie

Šampionát si chcú hlavne užiť.

18. máj 2019 o 19:50 PATRÍCIA ZEKUCIOVÁ

KOŠICE. Kým na Slovensku vrcholí hokejová horúčka, podľa samotných Britov ľudia v krajine, ktorá žije hlavne futbalom, veľa informácií o najrýchlejšom kolektívnom športe nemajú.

Nájdu sa však medzi nimi aj takí, ktorí to vidia opačne.

„Futbal je pre nás nudný šport, oveľa viac sa nám páči hokej,“ prezradil manželský pár, ktorý plánuje v Košiciach ostať až do štvrťfinále.

Obľúbeného hráča nemajú

Ak sa britských fanúšikov opýtate, kto je ich obľúbený hráč, jednoznačnú odpoveď nedostanete. Väčšina vám totiž odpovie, že dôležité je celé mužstvo, nie jednotlivci.

„Nemáme obľúbeného hráča, fandíme celému tímu,“ prezradil manželský pár.

Futbaloví chuligáni

Mnoho ľudí si aj vďaka futbalovým výtržníkom spája Britov s chuligánstvom, hokejoví fanúšikovia sa však prezentujú v úplne opačnom svetle, čo môžeme vidieť aj na šampionáte v Košiciach.

Aké vzťahy vládnu medzi fanúšikmi v britskej Elite Ice Hockey League, to nám priblížili Steve a Tim.

„Hokej je viac rodinný šport, vo futbale to chodí tak, že ak fandíte jednému klubu, nemôžete fandiť inému. My žijeme v Coventry a fandíme tímu Coventry Blaze. V našej hokejovej lige hrá 10 tímov, menšie tímy majú okolo 2 000 priaznivcov, väčšie 6 000 priaznivcov na každom zápase. Všetci fanúšikovia držia spolu, nie sú medzi nami žiadne problémy, chodíme spolu na párty, pijeme pivo a spievame,“ opísali fanúšikovia.

Hokejom sa bavia, zápas s našimi vidia jasne

Po piatich zápasoch má nováčik z Británie na konte 0 bodov, s bilanciou 4:31 sa nachádza na poslednej priečke košickej A skupiny.

Fanúšikovia si z toho ťažkú hlavu nerobia, hokejom sa chcú predovšetkým baviť.

Pre Britov je už samotný postup do najvyššej kategórie po 25 rokoch veľkým úspechom.

Pred sobotňajším zápasom boli pozitívne naladení, veľké oči však nemali.

„Hlava mi vraví, že Slováci vyhrajú 8:2, srdce však verí, že vyhráme my,“ prezradil svoje očakávania Steve.

„Vaši vyhrajú,“ zhodli sa jednoznačne ďalší fanúšikovia.

Oslavný tanec

Ak patríte medzi fanúšikov, ktorí si nenechajú ujsť ani jeden zápas na šampionáte, určite vám neunikol oslavný tanec britských nadšencov.

„Odkopírovali sme to od futbalových fanúšikov z poľského tímu Poznaň, oni to urobili ako prví pred mnohými rokmi. Robíme to vždy, keď náš tím dá gól, otočíme sa chrbtom k ľadu. Dúfam, že to v zápase proti vášmu tímu urobíme viackrát,“ uzavrel s úsmevom Steve.