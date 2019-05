Zápas s Britmi: Fanúšikovia tancovali, slávili aj výročie sobáša, pivo tieklo potokom

Tisíce ľudí zaplnili podniky i fanzóny.

18. máj 2019 o 23:33 LUKÁŠ PANCURÁK

KOŠICE. Fanúšikovia si sobotňajší zápas slovenskej reprezentácie s Veľkou Britániou, ktorý bol pre nás jedným z kľúčových, patrične užili.

Vládlo pekné počasie a tak sa mnohí spred televízorov presunuli radšej do mesta.

Mohutný elixír radosti vytryskol napokon sedemkrát, po každom góle v sieti súpera.

Pred Steel Arénou sa tancovalo i spievalo

Pred domovským stánkom slovenskej reprezentácie to žilo už viac ako hodinu pred zápasom. Fanúšikovia udržiavali dobrú náladu tancom aj spevom. Spoločne vytvorili atmosféru, za akú by sa nemuseli hanbiť ani priaznivci anglického futbalu.

„Veľmi dobre,“ pokyvoval uznanlivo hlavou okoloidúci Ted, ktorý sa už ponáhľal do haly.

Zabávali sa mladí i starší, mnohí v dresoch a s vlajkami.

Trojica kamarátov na zápas dokonca prišla v tradičných slovenských krojoch.

Jarmila zo Žiliny nám povedala, že pre ňu sú naše reprezentačné zápasy príležitosťou, pri ktorej zahadzuje klubovú rivalitu za hlavu: „Naposledy som tu bola podporiť našich vlkov, ale to je pre túto chvíľu zabudnuté. Dnes sme predovšetkým všetci Slováci.“

Prešovská oslava v košickej fanzóne

Žilo to aj v Kulturparku, kde sa s dostatočným predstihom prebíjali celé rodiny.

V radoch pri vchode sa, už tradične, čakalo aj niekoľko desiatok minút pred zápasom.

Keď sa zaplnili najexkluzívnejšie miesta pri veľkoplošných obrazovkách, ľudia sa presunuli aj do zadnej časti fanzóny.

Núdza o divákov tak nebola ani pri stánkoch s fanúšikovskými predmetmi.

Tam sme narazili aj na rodinku z Prešova, ktorá prežívala netradičný večer.

„Prišiel som s manželkou Paťkou a dcérkami, staršou Sofiou a mladšou Rebekou. Je to pre nás výnimočný deň. Oslavujeme totiž desiate výročie nášho vzťahu,“ rozhovoril sa Milan.

Rodinka z Prešova tak poňala svoju oslavu netradične.

„Sme veľkí fanúšikovia hokeja, aj preto sme tu. Nebude to však len o fandení. Po zápase pôjdeme určite aj na dobrú večeru do centra mesta,“ dodal Prešovčan s úsmevom.

Jeho manželka sa práve zabávala s 1,5-ročnou dcérou Rebekou. Tá sa nám pochválila svojimi fanúšikovskými nálepkami na tvári.

„Je to možno najmladšia fanúšička, ktorá sem dnes zavítala. Zatiaľ sa jej páči, veríme, že ju to neomrzí a ostaneme tu až do konca,“ vysvetlila Patrícia.

Partia nemecko-britských kamarátov neskrývala sklamanie

Značnú minoritu tvorili fanúšikovia z Britských ostrovov. Tí, ktorých sme oslovili, do Košíc zavítali v sprievode svojich nemeckých priateľov.

„Dnes sme boli už na dvoch zápasoch - aj na tom nemeckom. Pre nás to nedopadlo príliš dobre, preto sme verili, že aspoň Británii sa podarí vyhrať,“ začal svoje rozprávanie Robert.

Ten však už po prvej tretine uznal, že Ostrovania za slovenskými reprezentantmi herne zaostávajú.

„Ste lepší, to treba jednoznačne povedať. Dobre korčuľujete a strieľate aj góly. Zdá sa, že dnes zaslúžene vyhráte. Viem, že nemáte postup zo skupiny vo vlastných rukách, no doprial by som vám ho,“ podporil nás napokon Robert v ďalších bojoch o vyraďovaciu časť turnaja.

Pivo v amfiku tieklo potokom

Zahanbiť sa nedali ani návštevníci košického amfiteátra.

Na Festivalovom námestí to poriadne žilo, veď sa tam zišiel azda najväčší „kotol“ od úvodu šampionátu.

Slušne zaplnené hľadisko hnalo Slovákov neúnavne za dôležitými bodmi. Niet tak divu, že sa niektorí z fanúšikov potrebovali počas prestávok občerstviť.

Pri jednom zo stánkov sme natrafili aj na Košičana Martina, ktorý spokojne popíjal pivo.

„Dnes som tu ako vodič, takže som si musel dať len nealko. V konečnom dôsledku mi to však nevadí, je o euro lacnejšie, takže aspoň ušetrím,“ vysvetlil nám s úsmevom.

Už menej šetril neskôr so svojimi kamarátmi na hlasivkách.

Peter z neďalekej Kalvárie sa síce pôvodne vybral len na prechádzku so psom, ale vďaka priaznivcom hokeja mal zmapovaný aj konečný výsledok.

„Keď som odchádzal z domu, vyhrávali sme 6:1. Odvtedy som zachytil ešte jeden poriadny rachot, takže to zrejme skončilo 7:1 pre Slovensko,“ trafil sa.