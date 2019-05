Marinčin: Nie je to v našich rukách. Bude, ako má byť

Zápas s Dánmi chceme vyhrať pre neuveriteľných fanúšikov, vraví.

19. máj 2019 o 0:00 Daniel Dedina

KOŠICE. Predposledný zápas slovenských hokejistov v základnej skupine na týchto majstrovstvách sveta si užili hráči na ľade i diváci na tribúnach.

Nováčika A-kategórie z Veľkej Británie zdolali Slováci presvedčivo 7:1.

Už po dvoch tretinách svietilo na ukazovateli tenisové skóre 6:1, záverečné minúty sa tak niesli v uvoľnenej a doslova frenetickej atmosfére.

Individuálne už prekonal sezónu v NHL

„Výsledok je krásny, ale opäť sme predviedli niekoľko nepresností. Musíme si na to dávať väčší pozor, kvalitnejší súper to dokáže potrestať,“ našiel v presvedčivom víťazstve aj malý varovný prst pilier slovenskej defenzívy Martin Marinčin, ktorý na turnaji pridáva až nečakanú ofenzívnu nadstavbu.

Proti Britom zaznamenal svoj druhý gól na turnaji, so šiestimi bodmi patrí medzi najproduktívnejších hráčov nášho tímu.

Na porovnanie, v NHL zaznamenal vo farbách Toronta v tejto sezóne v 24 zápasoch päť bodov.

„Takto produktívny turnaj si veru nepamätám. Kanadské bodovanie však príliš nesledujem, snažiť sa hrať pre mužstvo. Najdôležitejšie je, aby pribúdali body do tabuľky,“ vravel skromne Marinčin.

Budú fandiť Nemcom

Sobota priniesla v košickej skupine z pohľadu domáceho tímu paradoxnú situáciu.

Hoci Slováci vysoko vyhrali a Nemci predtým utrpeli debakel 1:8 s Kanadou, aj tak sa slovenské šance na postup do štvrťfinále posunuli ešte viac do roviny teórie.

Ostáva už len jediná možnosť ako sa tam dostať, na úkor USA.

Američania v zostávajúcich dvoch zápasoch nesmú získať viac než bod.

Najbližšie narazia v nedeľu popoludní práve na Nemecko, ktoré už má štvrťfinálovú miestenku istú.

„Boli by sme radi, ak by Nemci vyhrali. Nie je to však v našich rukách. Ako to má byť, tak to bude,“ berie Marinčin súčasnú situáciu realisticky.

Slovenský mančaft čakajú po zápase s Veľkou Britániou dva dni voľna.

Aký program ho počas nich čaká, ešte Martin Marinčin bezprostredne po zápase nevedel.

V jednej veci však mal jasno okamžite.

„Určite sa pripravíme na sto percent na zápas s Dánskom, aby sme ho vyhrali pre neuveriteľných fanúšikov. Sú super,“ ocenil 27-ročný Košičan jedno z najväčších pozitív celého šampionátu.

Keď sa Steel Arénou v sobotu večer nieslo zborové „Kto neskáče, nie je Slovák,“ bolo potrebné naozaj skákať.

Ak ste tak nerobili, cítili ste pod sebou vibrovanie sedačky...