Na oknách vypravenej košickej električky rástol mach

Dopravný podnik to mrzí, ihneď to dali do poriadku.

19. máj 2019 o 15:00 Peter Jabrik

Takéto špinavé okno mala električka, ktorá vozila cestujúcich.(Zdroj: Lenka Maščáková Hogyová )