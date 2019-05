Súd dal Žarnayovi po šiestich rokoch za pravdu, výpoveď je neplatná

Vtedajší učiteľ upozornil na nehospodárne používanie peňazí.

20. máj 2019 o 11:16 SITA

KOŠICE. Okresný sud Košice II v pondelok vyniesol rozsudok, v ktorom uvádza, že vypoveď Ota Žarnaya v Obchodnej akadémii (OA) Polárna 1 v Košiciach je neplatná a pracovný pomer naďalej trvá.



„Súd dal konečne za pravdu pánovi Žarnayovi, že výpoveď v roku 2013 dostal za to, že poukazoval na nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami,“ uviedol po pojednávaní právny zástupca Ota Žarnaya Daniel Lipšic.



Na začiatku pojednávania Žarnayov právny zástupca predložil návrh na mimosúdne vyrovnanie, ktoré však riaditeľ OA Peter Ivan zamietol.

Upozornil na právne služby

V roku 2013 Žarnay ako učiteľ a predseda rady školy na OA Polárna 1 Košice upozornil na externé právne služby, za ktoré škola mesačne platila externej advokátke 550 eur.

Po medializácii kauzy bol údajne z organizačných dôvodov prepustený.

Následne na škole robili kontroly pracovníci Útvaru hlavného kontrolóra KSK a NKÚ, kde sa podozrenia z nehospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami potvrdili.

Žarnay na školu podal žalobu a napadol dôvody výpovede. Okresný súd v máji 2016 rozhodol v prospech školy.

Následne po odvolaní krajsky sud v decembri 2018 rozhodol o zrušení rozsudku okresného sudu a vrátil mu cely prípad na opätovné posúdenie.

Žarnay: Pozitívny signál

„Ja sa teším hlavne preto, že na súdoch bojuje mnoho učiteľov za svoje práva a teším sa, že to je pozitívny signál pre všetkých tých, ktorí chcú doviesť svoj boj do konca,“ uviedol po pojednávaní Žarnay.



Voči rozsudku sa druhá strana môže do 15 dní odvolať.

Držiteľ ocenenia Biela vrana Žarnay je od roku 2016 poslancom parlamentu, kandidoval za OĽaNO. Je aj poslancom Košického samosprávneho kraja.