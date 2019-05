Deravú cestu pri Košickej Polianke plátajú ľudia sami

Cesta nemá majiteľa, spojili sa, lebo si ničili autá.

21. máj 2019 o 0:00 Kristián Sabo, Judita Čermáková

KOŠICE. Partia chlapov z košickej mestskej časti Krásna a obce Košická Polianka spojila sily.

Za vlastné peniaze a v rámci svojho času sa rozhodla zaplátať diery na zničenej ceste, ktorá sídla spája.

Nadšení brigádnici

S lopatami, hrabľami či penetrákom a štetcami. Tak sme ich našli pracovať na ceste.

„Táto cesta má názov cesta nikoho. Vraj nemá vlastníka. Košický samosprávny kraj ju nespravuje, Košická Polianka by ju mala mať v správe, ale nemá. Je tu rozbitých 1,8 kilometra. Diera na diere,“ vysvetľuje Slavomír Ducár, jeden z chlapov, ktorí sa pustili do práce.

Brigáda vznikla z iniciatívy obyvateľov Košickej Polianky, ktorí sa už nemohli pozerať na to, ako si ničia svoje autá.

„My sme z Krásnej, ale prišli sme im pomôcť. Vznikla tu spolupráca obyvateľov dvoch susedných obcí. Chceme rozhýbať kraj, snáď si to niekto všimne, že si ľudia musia pomôcť sami, ak im kompetentní nepomôžu. Aspoň cestu zaplátame, aby sa tadiaľ dalo jazdiť. Platíme to sami, zatiaľ to je asi 400 eur, pomohli nám sponzori, dali nám penetračné nátery, štetce.“

Pomôcť prišlo vyše dvadsať mužov. Dobrovoľne a bez nároku na honorár.