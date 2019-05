Reportér kanadskej televízie: Do Košíc som sa zamiloval

Ľudia tu hokeju rozumejú, atmosféra je živelnejšia, tvrdí.

22. máj 2019 o 0:00 Daniel Dedina

KOŠICE. V Košiciach sa to v týchto dňoch hemží hokejistami svetového rangu.

Nemenej exkluzívnym obsadením disponujú aj ďalšie profesie, ktoré sú s majstrovstvami sveta neodmysliteľne späté.

V novinárskych kruhoch nie je núdza o významné postavy športovej žurnalistiky z rôznych krajín sveta.

Nechýbajú ani mená s vysokým kreditom v zámorskej NHL.

Medzi takéto osobnosti patrí reportér kanadskej televízie TSN Brent Wallace, majúci za sebou bohatú 25-ročnú prax.

Vo svete hokeja mapuje Wallace najmä prostredie okolo Ottawy Senators, skúsenosti má tiež s basketbalovou NBA, prestížnym golfovým seriálom PGA Championship, americkým futbalom či automobilovými pretekmi.

Súčasný svetový šampionát v Košiciach a Bratislave je pre neho štvrtý v poradí, zhodou okolností na Slovensku už druhý.

Bol tu aj v roku 2011.

Aký je váš názor na prebiehajúce majstrovstvá sveta v hokeji?

„Zamiloval som sa do Košíc, je to veľmi pekné mesto. Ľudia to možno tak úplne nevidia, lebo Bratislava je väčšia, ale ja by som radšej prišiel najprv sem. Skutočne si to užívam, ľudia sú skvelí, rovnako tak jedlo.“

Čo hovoríte na atmosféru v Steel Aréne?

„Atmosféra je veľmi dobrá, ľudia na Slovensku rozumejú hokeju. Aj v Severnej Amerike je to tak, ale tu je to živelnejšie a zábavnejšie. Fanúšikovia bubnujú, vstávajú zo sedadiel. Medzinárodné zápasy sú práve o tom.“

Postrehli ste aj nejaké chyby počas turnaja? Rozoberalo sa najmä vypískanie kanadskej hymny slovenskými priaznivcami po prehre a pocite krivdy vo vzájomnom zápase.