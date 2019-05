Muž, ktorý sa postrelil na košickom sídlisku, zomrel

Predtým sa vyhrážal rodine. Ľudia vravia, že mal toho na rováši viac.

21. máj 2019 o 12:57 Kristián Sabo

KOŠICE. Dráma na košickom sídlisku Železníky sa nakoniec skončila smrťou muža, ktorý si v pondelok strelil do oblasti hlavy.

Ako sme už informovali, dôchodca mal najprv so zbraňou ohrozovať rodinu na chate v Košiciach, potom ušiel.

Policajti po ňom pátrali od pondelkového rána. Nakoniec sa, ozbrojený, objavil v pohostinstve neďaleko svojho bydliska.

Po tom, čo prišli policajti, vyšiel pred krčmu a strelil sa do hlavy. Na mieste ho oživovali záchranári, potom ho previezli do nemocnice.

Napriek ich snahe však napokon zraneniam podľahol.

Začali trestné stíhanie

Polícia okolnosti prípadu podrobnejšie komentovať nechce.

„V súvislosti so streľbou na jednom z košických sídlisk polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami spáchaného v súbehu s prečinom usmrtenia. V súčasnosti prebieha dôkladné vyšetrovanie udalosti. Vzhľadom na citlivosť prípadu, ako aj k úcte k pozostalým, sa bližšie vyjadrovať nebudeme,“ informovala nás krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Najlepší kamarát: Prečo?

Dôchodcu vnímali ľudia rôzne. Sused, ktorý býva v tej istej bráne tvrdí, že s ním neboli problémy.

„Bol to dobrý človek. Bývame v jednej bráne. Škoda ho, mal som ho veľmi rád, s jeho synom sme kamaráti. Neviem, vraj sa zastrelil a ja netuším prečo. Je však pravda, že si rád vypil,“ povedal.

Ďalší, sediac na lavičke, dodal: „Čo k tomu mám povedať? Prišiel som o najlepšieho kamaráta. Prečo? Dozviem sa to niekedy?“

Svedok: Bol militantný typ človeka

Už menej pozitívne vnímal dnes už nebohého muža Miroslav, ktorý videl policajnú akciu na vlastné oči.

„Pozeral som televízor a upútal ma vresk na ulici. Myslel som si, že je to opäť tento muž. Vyčíňal aj pred dvoma dňami, ohrozoval okoloidúcich. Keď som začul výstrel, vedel som, že asi ide do tuhého. Tak aj bolo, zbadal som zasahujúcich policajtov, prichádzali z troch strán. V podstate som sa spamätal na vreskot policajtov, kričali ľahni si, odhoď zbraň. Bolo to vyslovene upozorňujúce, aby sa vzdal, aby si ľahol a nepokračoval vo svojom konaní,“ opísal dramatické chvíle svedok udalosti.

Dodal, že potom už muž ležal na chrbte pred vstupom do pohostinstva.

„Veľa ľudí tu nebolo, ale pobehovalo tu množstvo policajtov. Fakt klobúk dole, neviem, ako sa tu zbehli tak rýchlo, bola to blesková akcia.“

Podľa viacerých ľudí mal muž údajne ohrozovať niekoho zbraňou.

„Evidentne áno, určite musel niekto policajtov zavolať. Bol to taký militantný typ. Vystrájal aj pred dvomi dňami. Chodil s takou valaškou, ktorá mala odnímateľnú vrchnú časť a vytasil z nej asi dvadsaťcentimetrový nôž na nejakého muža. O chvíľu nato zas z druhej strany to isté, obťažoval niekoho, nadávali si, vrieskali. Nebolo to teda prvýkrát, čo tu robil problémy,“ uzavrel Miroslav.