Zamestnanci U. S. Steelu počas rokovania o navyšovaní platov protestovali

Mediátorka navrhla rast tarifnej mzdy o 35 eur.

21. máj 2019

KOŠICE. V košických oceliarňach U. S. Steel sa konalo v utorok druhé kolo kolektívneho vyjednávania medzi zástupcami zamestnancov a vedenia podniku za účasti mediátorky.

Tá navrhla zvýšenie tarifných miezd pre každého zamestnanca od 1. apríla vo výške 35 eur.

Po rokovaní o tom novinárov informoval predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraj Varga.

Mediátorka určená ministerstvom práce vstúpila do rokovaní po tom, ako sa obe strany nevedeli dohodnúť na dodatku ku kolektívnej zmluve.

Odbory trvali na svojej požiadavke zvýšenia tarifnej mzdy o 70 eur a zamestnávateľ v priemere len o 20 eur.

Pre nespokojnosť so zvyšovaním miezd odbory v apríli vyhlásili v podniku štrajkovú pohotovosť.

„Ak návrh začneme spätne analyzovať, je to 50 percent ústupku zo strany zamestnávateľa a 50 percent ústupku zo strany nás, odborov. To je krátke bezprostredné zhodnotenie. Dôležité bude, ako to jedna alebo druhá strana bude modifikovať. Obe strany sa však vyjadrili, že sa chcú dohodnúť," konštatoval Varga.

V druhom spornom bode sprostredkovateľka navrhla zachovať 9-percentnú výšku variabilnej mzdovej platby. Odbory žiadali jej zvýšenie o jedno percento.

Ďalšie kolo bude v júni

Úlohou oboch strán vrátane závodných výborov je podľa Vargu teraz posúdenie návrhu a vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu.

Ďalšie kolo rokovaní by malo byť 4. alebo 5. júna.

Na podporu požiadavky zvýšenia miezd zorganizovali odbory počas utorkového vyjednávania v areáli U. S. Steel protestné zhromaždenie.

Zhruba 400 zamestnancov na ňom kričalo "Zvýšte mzdy!" či "Hanba!" a dalo o sebe vedieť za pomoci píšťaliek a rapkáčov.

Vedenie fabriky pri rokovaniach s odbormi poukazuje najmä na zhoršujúcu sa situáciu na trhu s oceľou.

V hutníckom závode je v mesiaci máj zavedený štvordňový pracovný týždeň.

Prezident U. S. Steel Košice James Bruno pripustil, že by sa toto opatrenie mohlo predĺžiť aj na jún.

Podľa Vargu zamestnávateľ s takýmto návrhom zatiaľ neprišiel.