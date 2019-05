Ramsay by mal zostať, zhoduje sa väčšina fanúšikov

Hoci sme nepostúpili, medzi priaznivcami hokeja prevláda spokojnosť.

22. máj 2019 o 0:00 Patrik Fotta, Daniel Dedina

KOŠICE. Účinkovanie na domácich majstrovstvách sveta sa pre slovenských hokejistov skončilo.

Ani víťazná rozlúčka proti Dánsku (2:1 sn) nemohla nič zmeniť na tom, že štvrťfinálové brány zostali pre nich už šiesty rok po sebe zamknuté.

Momentálne snáď nie je slovenská domácnosť, v ktorej by sa neanalyzovali výkony Slovákov na turnaji.

Bezprostredne po stretnutí sme pred Steel Arénou oslovili fanúšikov rôznorodých skupín, ktorí boli priamymi svedkami záverečného slovenského vystúpenia na šampionáte.

Položili sme im dve otázky:

1. Ako hodnotíte výkony Slovenska na šampionáte? Ako ste spokojný s predvedenou hrou?

2. Mal by tréner Craig Ramsay pokračovať pri mužstve?

Jozef, Nové Zámky

1, „Nie som spokojný s tým, že sme sa nedostali do štvrťfinále, každý si to prial. S hrou, a najmä zmenou v nej, ale spokojný som a teším sa z toho. Myslím si, že sa to nedá porovnávať s predošlými dvoma rokmi. Bolo vidieť obrovský progres a chuť, chýbalo len trochu šťastia. Trocha sa posr... pri hre Nemecka bez brankára, a tam sa to zlomilo.“

2. „Podľa mňa by mal pokračovať. Záležať bude aj na tom, ako sa rozhodne on.“

Marek, Poprad

1. „Bolo to celkom dobré. Hrali dobre a aj keď nepostúpili do štvrťfinále, výkonmi potešili fanúšikov.“

2. „Myslím si, že tréner je prospešný pre tím, takže by mal ostať a pokúsiť sa ho dostať vyššie.“

Lenka, Prešov

1. „Na týchto majstrovstvách hrali naši konečne hokej. Celkovo som veľmi spokojná, hoci posledný zápas s Dánskom bol trošku trápením. No chlapci konečne predviedli pekný záver.“

2. „Jednoznačne áno, tohtoročný šampionát bol skvelý výsledok jeho práce. Nech ešte ukáže, čo vie s týmto mužstvom dokázať.“

Rasťo, Bratislava

1. „Určite je škoda, že sme nepostúpili, ale bolo to veľmi dobré. Po skončení zápasu s Dánskom dali fanúšikovia jasne najavo, že sa nehnevajú. Je smola, že nám to nevyšlo, ale perspektíva tohto tímu je viditeľná. Keď sa z toho mladí chlapci poučia a nebudú opakovať chyby, verím, že sa v ďalších rokoch dočkáme prieniku do štvrťfinále a nebude to také bolestivé ako tentoraz.“

2. „Mohol by ostať. Miro Šatan asi vie čo robí a v tomto mu verím, že je to chlap na správnom mieste. Uvidíme ďalej, ako to pôjde.“

Jarka, Svit

1. „S výkonmi som spokojná. Chlapci mali smolu, potrebujú viac šťastia. Ja im ale verím, za posledné roky sa zlepšili a možno ak by sme nemali zo začiatku silných súperov, tak by to vyzeralo celkom ináč.“

2. „Či by mal zostať tréner? Niekedy možno treba aj vymeniť. Je to starší človek, možno by si už mal užiť trochu dôchodku. Som skôr zástanca toho, aby bol trénerom Slovák.“

Matej, Košice

1. „Bol som celkom spokojný s výkonmi najmä proti silnejším mužstvám. S papierovo slabšími tímami sme sa dosť natrápili.“

2. „Myslím si, že by mal ostať. Minimálne jeden alebo dva roky by ešte mal pokračovať a mohol naplno ukázať, kam by našich hokejistov vedel výkonnostne posunúť. “

Milan, Martin

1. „Výkony boli dobré, ale je škoda, že sa nám nepodarilo prebojovať do štvrťfinále. Chýbali nám body zo zápasov s Nemeckom a aj s Kanadou. Bol som ale milo prekvapený z toho, aký útočný štýl sme na šampionáte predvádzali. Medzi brankármi mi chýbal Julo Hudáček.“

2. „Osobne si myslím, že by mal pri reprezentácii ostať. Z trénerov, ktorí sú aktuálne pri mužstve ho vnímam najpozitívnejšie.“

Ondrej, Košice

1. „V tíme nám chýbala kvalita. Rozhodne si myslím, že sme nemali dostatok technických hráčov. Po taktickej stránke sme ale hrali veľmi dobre a nedostatok kvality sme nahrádzali tímovou hrou.“

2. „To je ťažká otázka. Nie som si úplne istý, či by mal v tíme ostať. Preferoval zámorský štýl hokeja, rýchle nahodenie puku a dorážky. Slovenskí hokejisti sú odchovaní na inom štýle hokeja. Nedá sa mu však uprieť, že je špičkový tréner, ktorý dokázal využiť plný potenciál svojich zverencov.“

Tomáš, Košice

1. „Chlapci hrali pekne a tribúny sa im za to odmenili. Škoda zápasu s Nemeckom. Na našej striedačke bolo päť trénerov a z môjho pohľadu oni spravili chybu. Po vyrovnávajúcom góle Nemcov si mohli zobrať oddychový čas. Mali sme mladý a neskúsený tím a bolo vidieť, že chlapci podľahli atmosfére na štadióne. Mali im vysvetliť, že aj remíza by bola pre nás víťazstvom.“

2. „Tréner priniesol veľa pozitív, ktoré sa prejavili na hernom prejave. Môžno sú k nemu nejaké výhrady, ale ja osobne by som skôr mal výhrady k trénerovi brankárov Jánovi Lašákovi.“