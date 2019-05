Ostrý štrajk košických vodičov sa začal, potrvá štyri hodiny

Dopravný podnik zabezpečil dopravu do oboch nemocníc.

22. máj 2019 o 8:04 (aktualizované 22. máj 2019 o 9:13) Judita Čermáková, Róbert Bejda, Klaudia Jurkovičová, Jaroslav Vrábeľ, Monika Almášiová

KOŠICE. Trinásť dní po prvom ostrom štrajku vodičov košických autobusov a električiek sa v stredu začal druhý.

Od 8.00 do 12.00 hod. nebude premávať mestská hromadná doprava, zabezpečené majú byť len spoje liniek R a školské spoje.

Počas prvého štrajku, ktorý trval dve hodiny, mali totiž ľudia najväčší problém dostať sa do zdravotníckych zariadení.

Počas stredajšieho štrajku preto Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) vypravil autobus s označením H, ktorý premáva na trase Staničné námestie - Námestie osloboditeľov - Nová nemocnica – Železníky - Stará nemocnica - Námestie osloboditeľov- Staničné námestie.

„Autobusy na tejto trase budú premávať minimálne v 15-minútových intervaloch a budú zastavovať na všetkých zastávkach, ktoré sa nachádzajú na tejto trase,“ uviedol generálny riaditeľ DPMK Vladimír Padyšák.

Situáciu v meste komplikuje zlé počasie

Košičania, ktorí sa rozhodli, že cestu do práce alebo školy budú ráno absolvovať pešo, to ľahké nemali. V meste vládne zlé počasie, je chladno, fúka vietor a občas prší.

Mnohí ľudia, ktorí do práce chodia neskôr, napríklad na deviatu, na svoje pracoviská dorazili už pred ôsmou. Radšej si privstali, aby stihli posledné ranné spoje mestskej hromadnej dopravy (MHD).

"Taxík som si ani neplánovala volať, lebo po skúsenostiach z predchádzajúceho štrajku mi bolo jasné, že by som ho sa asi veľmi rýchlo nedočkala. Tak som si nastavila budík radšej skôr," vysvetlila nám pani Katka.

Na konečnej na Sídlisku KVP bolo odstavených asi šestnásť autobusov. Vodiči nám povedali, že štrajk podporujú a zotrvajú v ňom tak dlho, ako bude potrebné.

Mnohí Ťahanovčania o štrajku nevedeli

Mnohí obyvatelia Sídliska Ťahanovce, ktorí v stredu plánovali využiť MHD, o štrajku nevedeli.

Ako obvykle postávali na zastávkach s pohľadom upretým v smere očakávaného príchodu autobusu.

Čoraz častejšie pozerali na hodinky alebo kontrolovali vývesku, na ktorej sú vyznačené odchody spojov.

Keď sme im povedali, že do 12. hodiny žiadny autobus nepríde, z ich tvárí sa dal vyčítať šok.

"Zase? A prečo? A čo my teraz? Ako sa mám dostať do práce?" reagoval muž, približne štyridsiatnik, ktorý postával na zastávke Hanojská. Potom vybral mobil a kamsi volal.

"Hmm, tak to asi pôjdem do mesta peši. Vezmem to cez Aničku," dodala pani s ruksakom na chrbte, ktorej zrejme takáto forma turistiky nevadila. Dodala, že požiadavky štrajkujúcich vodičov chápe.

Rovnaký postoj zaujal aj muž, ktorý stál v hlúčiku na zastávke Budapeštianska.

"Áno, mali by im niečo pridať, podľa toho, koľko som čítal v novinách, že zarábajú. Ale tento štrajk mohli zorganizovať trochu inak. Ak vedeli, že nebudú jazdiť, toľko práce si mohli dať, že by obišli všetky zastávky a rozvešali oznamy, aby tam ľudia nepostávali ako blbí. Toto im zazlievam," povedal a tiež vybral mobil, aby kamsi volal.

"Zohnať taxík je dnes veľký problém," povedala nám žena, ktorá ho mala stále pri uchu. "Budem musieť zavolať nejakému známemu, lebo najneskôr do hodiny musím byť na Železníkoch."

Všade postávali cestujúci

Na konečnej zastávok na Sídlisku Ťahanovce, ktorá je na konci Americkej triedy, stálo okolo 8.15 hod. asi 10 autobusov a ďalšie prichádzali.

V niektorých odstavených sedeli vodiči, iní postávali v hlúčiku a diskutovali.

Povedali nám, že veria v úspech ich akcie a že ich veľmi mrzí, ak si to odnesú aj nevinní cestujúci.

Na konečnej stálo aj vozidlo mestskej polície. Ako nám povedali jeho dvaja pasažieri, dohliadajú na poriadok.

Keď sme okolo 8.30 zo sídliska odchádzali, prešli sme celú autobusovú trasu.

Na každej zastávke od Americkej triedy až po zastávku Sofijská postávalo niekoľko cestujúcich, ktorí zjavne o štrajku nič nevedeli.

Neinformovaní cestujúci

Pán Jozef z mestskej časti Košice-Sever čakal na konečnej zastávke Havlíčkova ráno po ôsmej na električku, ale zbytočne.

„Kto nás o tom informoval?,“ pýta sa. „Kto? Kedy? Je to bezohľadná drzosť! Či my cestujúci môžeme za to, čo sa tam deje?!“ rozčuľuje sa.

Problém vidí v nedostatočnej informovanosti cestujúcich.

„No nevieme, že je štrajk, pretože píšu, že pôjde o dve minúty, zrazu tam je, že o osem minút,“ reagoval na otázku, či vie, čo sa aktuálne deje.

„To mám na háku, že je to tam napísané, tu je platný cestovný poriadok. Prečo ho nedali dole? Kedy mňa o tom informovali? Čo my cestujúci môžeme za ten bordel, ktorý tam je? Ako ste na to prišli, že my nebudeme cestovať? Ja napríklad potrebujem ísť k zubárovi. No a ako sa tam dostanem?“ pýta sa, pretože potrebuje ísť na stanicu a nevie, ako sa tam dostane.

„A kto je na vine? Kto platí mzdy týmto ľuďom? Ja? Ja platím cestovné a nenormálne inkasá. Veď to je choré, na hlavu postavené,“ hnevá sa

Podľa neho však nie sú na vine zamestnanci podniku.

„Tí sú len otroci, ktorí to robia,“ myslí si. „Keď XY ľudí má také mzdy, tak prečo ostatní majú robiť otrokov?“

Pán Jozef: Také niečo som ešte nezažil

K zubárovi sa však dôchodca musí dostať akútne, preto pomýšľa, že si vezme taxík.

„Kde ja pešo na Krivú, veď to tam kedy dôjdem, o dve hodiny? Veď to je nenormálne!“ krúti hlavou.

Keď však dôchodca prišiel na zastávku, na informačnej tabuli podľa jeho slov písalo, že električka na Staničné námestie pôjde o dve minúty.

„Potom bolo napísané, že o osem minút. Teraz je tam o päť minút. Tak som zvedavý, kedy to príde.“

Nerozumie, prečo sa na informačnej tabuli neuvádza, že električky nechodia.

„Mali by tam napísať štrajk a nič. Veď to je drzosť, obyčajná drzosť voči ľuďom, ktorý si platia nenormálne cestovné lístky. Za tri zastávky zaplatíte, prosím pekne, pol eura, 60 centov. Ja sa vás pýtam, sú k tomu adekvátne služby?“

Pán Jozef býva v Košiciach už 50 rokov, ale také niečo, ako tvrdí, ešte nezažil.

„Robil som v U. S. Steel, ale aj keď boli záveje, električky chodili. A keď nechodili, tak prišli náhradné dopravy,“ dodal pán Jozef s tým, že za celý ten čas nikdy štrajk nebol.

Deti sa nedostanú na súťaž

K aktuálnej situácii sa vyjadrila aj učiteľka telesnej výchovy, ktorá zaslala svoju reakciu na magistrát.

„Dňa 22.5.2019 ste ohlásili štrajk v čase od 8.00 do12.00 hod. Plne rešpektujem vodičov a zvýšenie mzdy za svoju prácu, no mám na Vás otázku. Zajtra sa koná Atletika šesť- až jedenásťročných detí pod názvom Čokoládová tretra. Detičky budú cestovať zo základných škôl z celých Košíc a jeho okolia. Registrovaných detí je cca 700 až 800 žiakov! Každá škola má zabezpečený pedagogický dozor a skupinu malých šesť- až jedenásťročných detí dopraviť mestskou dopravou na 9.00 hod. Čokoládová tretra sa pripravuje niekoľko mesiacov. Koho potrestáte? Ja Vám odpoviem, telocvikárov, ktorí pripravujú deti na súťaž, rodičov súťažiacich, pedagogický dozor a na záver najmladších žiakov 1.stupňa ZŠ,“ vyčíta podniku telocvikárka

„Ak máte doma vlastné šesťročné deti, dúfam, že si uvedomujete, čo ste im urobili svojim zajtrajším štrajkom,“ dodáva na záver.

Správu budeme aktualizovať.