Viceprimátor vytiahol na odborárku pred štrajkom vodičov podporu Petruška vo voľbách

Gibóda vidí za vyhrotením situácie fandenie Smeru.

21. máj 2019 o 23:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Viceprimátor Marcel Gibóda (nezávislý) zverejnil večer pred stredajším štrajkom zamestnancov Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) blog na webovej stránke denníka SME pod názvom „Odborárka dopravného podniku sa rozhodla pre Smer“.

Venuje sa v ňom predsedníčke základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu pri DPMK Andrei Vindišovej.

Profilovú fotku mala s textom: Volím Martina Petruška

„Na čele odborovej organizácie dopravného podniku je žena, ktorá fandí Smeru. Aby som bol úplne presný, vo voľbách na primátora mesta Košice otvorene podporovala Martina Petruška zo Smeru. Dokonca si zmenila profilovú fotku na sociálnej sieti s podtextom: volím Martina Petruška - aj jeden hlas môže rozhodnúť. Túto fotku má verejne dostupnú na svojom profile ešte aj dnes (v utorok – pozn. red.),“ napísal Gibóda.

Na tom by podľa neho nebolo nič zlé, keby práve ona nestála teraz na čele štrajkujúcich odborárov.

„Do médií sa vyjadruje negatívne voči súčasnému vedeniu mesta. Tvrdí, že jej ide o to, aby sa mali lepšie zamestnanci a ona nie je žiadna 'smeráčka'. Burcuje ich do ofenzívy, do krajných riešení. O 10 percent zvýšiť platy a to hneď, alebo ostrý štrajk,“ kritizoval viceprimátor.

Ako sám uviedol v blogu, pridal aj trochu emócií.

„Nám vo vedení mesta je v zásade absolútne jedno, kto ťahá motúziky z pozadia. Mrzí nás ale, že do tohto zákerného politického boja zaťahujú ľudí. Lebo tí na to doplatia najviac. Myslím, že nik nečaká, že zmeníme Košice z večera do rána. Odmietame špinavé hry a klamstvá, len aby sme niekoho obalamutili a problém presunuli na budúce generácie. Tak sa to dialo posledných 30 rokov. Odbory majú bojovať za práva zamestnancov, svojich členov a nie poslúchať príkazy 'zhora',“ zdôraznil Gibóda.

Dodal, že po ôsmich rokoch vedenia mesta zástupcami Smeru našli dopravný podnik na pokraji kolapsu.

„Odborári mlčali. Dnes po 5 mesiacoch nového vedenia požadujú nesplniteľné z večera do rána. Ak teda budú zamestnanci DPMK opäť štrajkovať, tak to nie je preto, že im zlé vedenie mesta nechce zvýšiť platy. Súčasné vedenie to chce a aj to urobí. Už to bolo viackrát povedané a aj verejne. Ak sa bude štrajkovať, tak to bude preto, lebo ego smerákov a ich šuflikantov je nadradené nad potreby obyvateľov, cestujúcich a zamestnancov,“ uzavrel svoj blog Gibóda.

Vindišová odmietla odpovedať, prečo neštrajkovali už predtým

Ešte v utorok večer sme požiadali cez esemesku Vindišovú o vyjadrenie ku zverejnenému blogu viceprimátora, v ktorom ju obvinil z politikárčenia v prospech Smeru. Nereagovala.

Pod článkami o štrajku v DPMK sa viacerí diskutujúci pýtali, prečo odborári štrajkujú až teraz a len niekoľko mesiacov po tom, čo sa stal primátorom Jaroslav Polaček (nezávislý). Ten vymenil na čele mesta po ôsmich rokoch práve členov Smeru – Richarda Rašiho a aj jeho námestníka Petruška.

Poukazovali pritom na to, že predtým sa neštrajkovalo, hoci kritická situácia s nedofinancovaním DPMK zo strany mesta vládla dlhé roky, čo neustále prízvukovali aj samotní odborári.

Keď sa na to priamo opýtal jeden z novinárov minulý týždeň počas protestného zhromaždenia zamestnancov DPMK, Vindišová odmietla na túto otázku odpovedať.

Ako v utorok informovali odborári, v stredu budú štrajkovať o dve hodiny dlhšie ako 9. mája. Mestská hromadná doprava nebude teraz premávať od 8. do 12. hodiny.

Požadujú najrazantnejšie navýšenie dotácie pre DPMK zo strany mesta v histórii - zo súčasných 23 miliónov na 27 - 28 miliónov eur. Ďalšou ich podmienkou na udržanie sociálneho zmieru je navýšenie miezd v tomto roku o 10 percent.

Andrea Vindišová podporovala Martina Petruška (Smer) v jeho boji o kreslo primátora. (zdroj: FB/Andrea Vindišová)