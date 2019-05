Mesto má príkaz nebrániť EEI v prevádzkovaní parkovacieho systému aj od košického súdu

Firma získala neodkladné opatrenie.

22. máj 2019 o 16:32 Peter Jabrik

KOŠICE. Okresný súd Košice II rozhodol v právnej veci žalobcu EEI, s. r. o., proti žalovanému - mestu Košice o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia uznesením z pondelka 20. mája 2019.

Uviedla to v stredu pre Korzár hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach.

Mesto nesmie obmedzovať EEI

Súd prikazuje mestu ako žalovanému poskytovať EEI ako žalobcovi súčinnosť pri prevádzkovaní verejných platených parkovísk a výbere parkovného na území mesta Košice v zmysle nájomnej zmluvy z 30. júla 2012 v znení jej neskorších dodatkov, a to do času skončenia uvedenej nájomnej zmluvy alebo do právoplatnosti prípadného súdneho rozhodnutia, ktoré by konštatovalo neplatnosť nájomnej zmluvy.

Prikazuje tiež mestu zdržať sa konania, ktoré by EEI znemožnilo alebo sťažilo plnenie zmluvných povinností a uplatňovanie práv podľa spomínanej nájomnej zmluvy, a to najmä „ktoré by žalobcovi zabránili alebo sťažili prevádzkovanie verejných platených parkovísk a výber parkovného na území mesta Košice žalobcom a ohrozili základný ekonomický model fungovania parkovacieho systému“ v zmysle zmluvy, a to takisto do času skončenia zmluvy alebo do právoplatnosti prípadného súdneho rozhodnutia, ktoré by konštatovalo jej neplatnosť.