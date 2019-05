Dobrovoľníci nachodili po Steel Aréne 17 kilometrov denne

Pri turniketoch poskladali tisíce lístkov.

24. máj 2019 o 0:00 Daniel Dedina

KOŠICE. Hoci nie sú v žiare reflektorov, bez ich mravenčej práce by organizácia majstrovstiev sveta v hokeji nebola možná.

Práca dobrovoľníkov, ktorí sú kvôli žiarivo žltému oblečeniu neprehliadnuteľní, je navonok nevďačná.

Ak všetko funguje ako má, idú do úzadia. Napriek tomu, že kmitajú od rána do večera.

V Košiciach sa v uplynulých dvoch týždňoch podieľalo na plynulom chode šampionátu vyše 250 dobrovoľníkov.

Svoju prácu vykonávali nielen v útrobách Steel Arény a jej okolí, ale tiež na tzv. info pointoch, v meste, vo fanzóne i na letisku.

Mnoho sektorov i zastúpených krajín

„Jednotlivých sektorov je veľmi veľa. Veľmi dôležitá je akreditácia, ďalej sú to administratíva, fanzóna, médiá, stewardi, logistika a vybavenie, ceremoniál, protokol, výpomoc pri skyboxoch. Okrem východniarov tu máme aj ľudí zo západného Slovenska, ktorí uprednostnili Košice pred Bratislavou. Čo sa týka zahraničných dobrovoľníkov, mali sme vyše 50-ročnú ženu z amerického Seattlu. Keďže stále aktívne hráva hokej, šla potom na turnaj do Las Vegas. Zastúpenie má aj Kanada, Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Taliansko či Mexiko. Je to skutočne multi-kulti,“ povedala pre Korzár koordinátorka dobrovoľníkov Chelsea Jeanette Kubek.

Aj táto sympatická mladá dáma je živým dôkazom národnostnej pestrosti šampionátu.

Ide o Michalovčanku, vlastniacu i americké občianstvo.

„Našu prácu hodnotím pozitívne, myslím, že sme to zvládli. Každý sa chopil svojej roly naplno,“ zhodnotila Kubek z pohľadu dobrovoľníkov košickú časť šampionátu.

Na logistike robí Svitanov dvojník

Na sekcii logistiky sme natrafili na partiu pohodových chlapov.

Hneď po pár sekundách sme nadobudli pocit, že sú dobre zohratí.