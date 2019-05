Švajčiarski fanúšikovia v závere onemeli. Kanada mala šťastie, tvrdia

Presun do Košíc zvládli bez problémov.

24. máj 2019 o 0:00 Patrícia Zekuciová

KOŠICE. Švajčiarski hokejisti odohrali zápasy základnej B skupiny v Bratislave.

V siedmich zápasoch nazberali za 4 výhry v riadnom hracom čase 12 bodov a do vyraďovacej fázy postúpili zo štvrtého miesta, čo pre nich znamenalo, že sa museli z hlavného mesta presunúť do Košíc.

Za svojim tímom

Prečítajte si tiež: Švajčiari prišli o postup sekundu pred koncom, Kanada vyhrala po predĺžení a je v semifinále

Hráči pricestovali na východ ešte v stredu, fanúšikovia taktiež nezaháľali, väčšina prišla do Košíc v stredu alebo vo štvrtok pred zápasom.

„V Košiciach sme prvýkrát, doteraz sme náš tím podporovali v Bratislave, pricestovali sme vlakom, kúpili sme si lístky do prvej triedy, nemali sme žiaden problém, cesta ubehla veľmi rýchlo,“ prezradila na úvod Susanne, ktorá si so svojou partiou našla cestu na Slovensko z mestečka Fribourg.

„S hrou nášho mužstva sme spokojní, hoci posledné tri zápasy v základnej skupine nám veľmi nevyšli, dôležité je, že sme postúpili do štvrťfinále,“ zhodnotila účinkovanie svojho tímu Susanne.

Pred úvodným štvrťfinále vládla pred Steel Arénou vynikajúca atmosféra, o čo sa postarali prevažne priaznivci Helvétov, tí svojimi kreatívnymi kostýmami upútali pozornosť nejedného fanúšika.

Pred úvodným buly boli priaznivci s krížom na hrudi optimistický naladení, nič iné ako výhru si nepripúšťali.

„Jasne, že to dnes vyhráme,“ zhodli sa jednoznačne všetci fanúšikovia.

Podľa slov samotných Švajčiarov, na Slovensku sa im veľmi páči, tak ako väčšina zahraničných fanúšikov aj oni si pochvaľovali výborne pivo a jedlo.

„Ceny tu máte skoro také ako u nás vo Švajčiarsku, trošku nižšie, veľmi nám chutí vaše pivo. Milujeme Slovensko, to povieme, keď prídeme domov,“ nešetrila chválou skupinka, ktorá do Košíc pricestovala na otočku.

Obrovské sklamanie

Optimistické priania Švajčiarskych priaznivcov sa takmer naplnili, proti bol však kanadský obranca Severson, ktorý 0,4 sekundy pred koncom zápasu vyrovnal a poslal tak zápas do predĺženia.

V ňom rozhodol Mark Stone, ktorý prekonal brankára Genoniho a zarmútil tak početnú družinu švajčiarskych fanúšikov.

Po zápase švajčiarski priaznivci len ťažko hľadali slová, sklamanie na ich tvárach bolo očividné.

„Jednoducho mali šťastie,“ stručne zhodnotil jeden z priaznivcov Helvétov.

„Bola to len jedna sekunda, je to hrozné, nerozumiem tomu, čo sa stalo, boli sme tak blízko, Kanaďania mali šťastie,“ priblížila svoje pocity so slzami v očiach jedna z fanúšičiek.

„Aj napriek tomu sme na našich chlapcov hrdí, hrali veľmi dobre počas celého turnaja,“ uzavrela.

Javorovým listom sa tak podarilo odplatiť Švajčiarom prehru z minulého roka, vtedy Helvéti zdolali zámorský tím v semifinále majstrovstiev sveta 3:2.