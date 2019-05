Za smrť otca v košickej nemocnici sa nechcú mstiť, chcú poznať pravdu

Rodina sa s ním rozlúčiť nestihla, ubezpečovali ich, že otca pustia domov.

25. máj 2019 o 0:00 Michal Lendel

KOŠICE. Obrovskou tragédiou v rodine Palčovcov sa skončila hospitalizácia 51-ročného Pavla, ktorého smrť mala byť spôsobená chybou personálu košickej Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP).

Z interného šetrenia nemocnice malo vyplynúť, že pri chirurgickom zákroku stratil Pavol veľa krvi, preto musel dostať transfúziu, no namiesto krvnej skupiny 0+ mu personál podal skupinu B+.

Syn: Cítime smútok i frustráciu

So stratou hlavy rodiny sa najbližší nevedia vyrovnať ani mesiac po Pavlovej smrti.

„Na jednej strane je to obrovská bolesť zo straty najbližšieho človeka, ktorý tu mohol s nami byť ešte desiatky rokov, pomáhať nám, podporovať nás tak, ako to robil počas celého života. Na druhej strane cítime aj hnev a frustráciu, ako mohlo k niečomu takému vôbec dôjsť,“ upozornil 22-ročný syn nebohého Martin.

„Najhoršie to nesie, samozrejme mamka, veď jej zomrela životná láska. Práve mamka sa dozvedela ako prvá od personálu nemocnice o komplikáciách po zákroku, ktorý ocko podstúpil 13. marca.“

Vysvetlil, že jeho otec mal zápal pľúc, čo malo za následok hromadenie vody v pľúcach, ktorá musela byť chirurgicky odstránená.

„Nič nenasvedčovalo katastrofe. Počas našich návštev bol veselý, smial sa ako vždy. Chodievali sme s ním do parku. Zvrat nastal po tom, ako mu po niekoľký raz vyberali z pľúc vodu. Pri poslednom zákroku došlo k zámene krvi. Trvalo ďalšie dva dni, kým to lekári priznali. Rozplakaná mamka mi vtedy volala do roboty, že ocko je na ARO a zlyhávajú mu orgány,“ opísal Martin smutné udalosti.

Doplnil, že po zákroku strávil jeho otec niekoľko dní v umelom spánku.

„Neskôr bol úplne celý zaliaty vodou. Mal napuchnuté nohy, ruky, brucho, celý bol objemnejší. V tomto stave mal aj silné bolesti. Niektoré dni mal lepšie, niekedy bolo naopak vidieť, že trpí. Celé to trvalo do 24. apríla, kedy ocko zomrel. Ani sme sa s ním nestihli rozlúčiť.“

Ospravedlnenie prišlo po medializácii

Podľa mladíka dostala rodina ospravedlnenie od nemocnice po zverejnení prípadu.

„O ospravedlnení sme sa dozvedeli sprostredkovane cez médiá. V deň ockovej smrti sme boli v nemocnici a jediné, čo nám lekári povedali, bolo to, že nechápu, ako dlho vydržal. Pacienti v podobnom stave zomierajú podľa toho, čo nám povedali, do 20 minút,“ uviedol Korzáru.

Mladík vyčíta personálu nemocnice, že napriek vážnosti situácie im počas mesiaca a pol prízvukovali, že všetko sa dá do poriadku.

„Ani náznakom nám nebolo povedané, že ocko je v ohrození života. Naopak, boli sme ubezpečovaní, že ocko pôjde domov možno už nasledujúci týždeň po zákroku.“

Príbuzní nechcú pomstu, chcú vedieť pravdu

Rodina sa z médií dozvedela aj o prepustení trojice zamestnancov, ktoré prijalo vedenie UNLP ako jedno z opatrení súvisiace s týmto úmrtím.

„Čo urobili alebo neurobili títo zamestnanci v spojitosti so smrťou ocka, nevieme. Nechceme sa nikomu mstiť, chceme vedieť, čo sa v tomto prípade stalo, ale aby sa to už nikdy neopakovalo,“ vysvetlil mladík postoj rodiny.

Podľa neho je podobných zbytočných tragédií v slovenskom zdravotníctve priveľa.

„Ľudia počúvajú o operácii nesprávneho kolena alebo o pochybeniach pri transfúzii, ktorá zabila človeka. Naša rodina stratila dôveru v slovenské zdravotníctvo a myslím si, že podobný názor môžu mať aj ďalší ľudia. Kompetentní by si mali uvedomiť závažnosť situácie a urobiť všetko pre to, aby sa tieto veci vyriešili a urobil poriadok,“ povedal Martin.

Dodal, že rodina sa obrátila na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a prípad rieši aj polícia, ktorá v tejto veci príbuzných vypočula už minulý týždeň.