Hra o tróny vo vodárňach už úplne stratila glanc

Starostovia a primátori ukážu, či sú ochotní tolerovať vedeniu akciovky už úplne všetko.

28. máj 2019 o 19:20 Peter Jabrik

Na konci decembra 2018 nezvolila dozorná rada vodární (VVS), ovládaná ľuďmi z podniku a blízkymi Smeru, do predstavenstva novozvoleného primátora Košíc Jaroslava Polačeka (nezávislý). Hoci to odporučilo mestské zastupiteľstvo.

Prečítajte si tiež: Šéfstvo vodární už bez okolkov: Polačeka vo vedení nechceme

Podľa stanoviska VVS nemohol byť zvolený, lebo si nevysporiadal svoje podnikateľské aktivity s odpadovými firmami, takže by došlo k porušeniu zákazu konkurencie podľa Obchodného zákonníka.

Avizovali tiež vtedy, že voľbu košického viceprimátora Marcela Gibódu (nezávislý) do dozornej rady predložia na valné zhromaždenie (VZ), keďže o jej zložení rozhodujú akcionári – mestá a obce Košického, Prešovského a časti Banskobystrického kraja.

Z vodární zároveň konštatovali, že nedostali žiaden návrh na jeho mimoriadne zvolanie.

Keď takýto návrh mesto napokon zaslalo, samotný šéf VVS Stanislav Hreha kritizoval Polačeka za to, že sa mimoriadnym VZ mesto domáha voľby svojich zástupcov do orgánov samostatne a nepočká si na riadne.

Na začiatku marca nezvolili akcionári Gibódu na mimoriadnom VZ do dozornej rady. Hreha to komentoval tak, že to nebolo preto, že by nechceli nominanta Košíc, ale zvolanie mimoriadneho VZ len kvôli nemu označil za „trochu nadštandardnú a zbytočnú vec“.

O čom v skutočnosti celý tento cirkus i hra o čas je a o čo ide vedeniu VVS, dostalo kryštalickú podobu až 7. mája. Dozorná rada opäť nezvolila Polačeka do predstavenstva.

Predseda dozornej rady Richard Majza (nominant Richarda Rašiho zo Smeru v dvoch mestských podnikoch) už ničím nebalamutil a všetko rovno vybalil.