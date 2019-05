Šéfstvo vodární nechce vo vedení primátora Košíc Polačeka

Primátor reagoval, že čím väčší odpor bude, tým viac má chuť bojovať.

28. máj 2019 o 19:21 Peter Jabrik

KOŠICE. Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) sa ani na druhý pokus nestal členom predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) Košice.

Primátor informoval v utorok na brífingu, že v pondelok dostalo vedenie mesta list, podpísaný predsedom dozornej rady VVS Richardom Majzom.

„V ňom oznámil, že dozorná rada neakceptovala žiadosť mesta Košice a teda ma nezvolila do funkcie podpredsedu predstavenstva,“ uviedol Polaček.

Mesto Košice ako najväčší akcionár vodární (20,44 percenta akcií) tak nemá podľa neho ani po polroku svojho zástupcu v jej orgánoch.

Za vlády nominantov Smeru v Košiciach malo pritom mesto za uplynulých osem rokov po jednom členovi v dozornej rade aj predstavenstve.

„Mestské zastupiteľstvo pritom ešte 10. decembra minulého roka schválilo uznesenie, aby som nahradil v predstavenstve VVS bývalého viceprimátora Martina Petruška zo Smeru,“ pripomenul Polaček.

Vodárne žiadajú iného nominanta Košíc

Prvé jeho odmietnutie v závere decembra 2018 obhajovala dozorná rada tým, že ho nemohla zvoliť, lebo v rozpore so zákazom konkurencie podľa Obchodného zákonníka podal návrh na svoje zvolenie, aj keď bol stále v Obchodnom registri evidovaný ako štatutár súkromných spoločností.

V aktuálnom liste už Majza napísal, že dozorná rada prijala 7. mája uznesenie, v ktorom oznamuje mestu Košice, že mu nemá v úmysle upierať možnosť členstva v predstavenstve.

„Naopak, túto možnosť, hoci jej to zo zákona nevyplýva, ponúka, ale odporúča mestskému zastupiteľstvu nominovať kandidáta, ktorý nebude VVS osočovať a zavádzajúcimi informáciami mediálne znevažovať,“ uviedol Majza.

V závere listu ešte spomenul, že v zmysle štandardnej praxe v podnikateľsko-obchodnom prostredí vykonáva člen predstavenstva svoju činnosť „v záujme spoločnosti a všetkých akcionárov, nepoškodzuje jej meno a neuprednostňuje svoje záujmy pred záujmami spoločnosti“.

Primátor: Namiesto Petruška tam dali Jakaba z Mosta

Polaček v utorok reagoval, že v rozpore s uznesením mestského zastupiteľstva schválila dozorná rada do predstavenstva namiesto Petruška starostu obce Veľké Raškovce Eleméra Jakaba, ktorý je zároveň krajským predsedom strany Most-Híd.

„Jakab je súčasťou vládnej koalície v Národnej rade SR za Most-Híd spolu so stranami Smer a SNS,“ zdôraznil primátor.

Podľa neho je neuveriteľné, že práve Majza, ktorého pôsobenie v Správe mestskej zelene a Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK) sprevádzali viaceré manažérske zlyhania, určuje zo svojej súčasnej pozície mestu Košice a poslancom zastupiteľstva, kto má zastupovať najväčšieho akcionára vodární.

Zároveň je podľa neho výsmechom do tváre všetkých Košičanov, ak na uvoľnené miesto do predstavenstva po zástupcovi Košíc zvolili pod Majzovým vedením starostu obce s 300 obyvateľmi a 2 204 akciami.

Jakab zastupuje v dozornej rade viacero obcí so zhruba 15-tisíc akciami oproti Košiciam, ktorá vlastnia až takmer 1,43 milióna akcií.

„V čase, keď bol Majza generálny riaditeľ a predseda predstavenstva DPMK, priviedol tento podnik takmer do krachu. Ihneď po nástupe do funkcií sme museli naliať do DPMK 500-tisíc eur, aby bolo na naftu a MHD mohla počas minuloročných Vianoc vôbec jazdiť a tento rok sme poskytli ďalšie milióny eur na to, aby sme zaplatili ďalšie dlhy, ktoré vznikli pod jeho vedením,“ povedal Polaček.

Informoval aj o tom, že dozorná rada ešte v apríli akceptovala návrh mesta Humenné, aby na základe uznesenia ich mestského zastupiteľstva bývalú primátorku Janu Vaľovú (Smer) vymenil v predstavenstve jej nástupca Miloš Meričko (nezávislý).

Vodárne zvolali akcionárov v deň zastupiteľstva

Takisto dostalo mesto list od VVS, kde im oznámili, že termín riadneho valného zhromaždenia (VZ) spoločnosti je rovnaký ako deň viac ako pol roka dopredu plánovaného mestského zastupiteľstva v Košiciach – 20. júna.

„V minulosti som poslal vodárňam list, kde som požiadal predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Stanislava Hrehu, aby sme mohli ja i viceprimátor Marcel Gibóda ako nominant mesta do dozornej rady vystúpiť na valnom zhromaždení. Žiaľ, aj toto vnímam ako marenie a spôsob, ktorým sa VVS bráni voči nomináciám mesta Košice,“ konštatoval primátor.

Hrehu žiadali o posunutie termínu VZ na 19. júna. Nepochodili, lebo vraj boli pozvánky už rozoslané.

Mestskú radu preto bude musieť požiadať o zmenu termínu zastupiteľstva, lebo ich záujmom je na VZ vodární vystúpiť.

Aj v reakcii na Majzu zdôraznil, že mu nejde o osobný prospech z funkcie, lebo z nej nemá nárok na žiadnu odmenu ani benefity.

„Nesúhlasím s politikou drahej vody a množstvom bytov pre vodárenských bossov (narážal na Hrehu, ktorý vlastní desiatky nehnuteľností – pozn. red.). Máme najdrahšiu vodu na Slovensku, pričom v Bratislave je takmer o pol eura za kubík lacnejšia. Pýtam sa, prečo je to tak,“ poznamenal.

Kladie si tiež otázku, prečo vodárne považujú za osočovanie a znevažovanie záujem mesta o to, ako spoločnosť funguje, prečo a aké zmluvy uzatvára so svojimi partnermi, prečo tají a zamlčiava informácie o svojej činnosti.

„Naším záujmom je predsa chrániť záujmy Košičanov i východniarov. Ako najväčší akcionár máme nárok kritizovať, kontrolovať a riešiť transparentnosť tejto spoločnosti,“ zdôraznil.

Viceprimátor Marcel Gibóda (nezávislý) pripomenul, že aj spoločnosťou Kosit, ktorá sa stará v meste o odpad aj zimnú údržbu, boli obaja napádaní i súdnou cestou, že poškodzujú jej dobré meno.

„Spoločnosť Kosit tento súd o poškodzovanie jej značky prehrala, lebo súd zobral na vedomie, že predstavitelia mesta Košice nemôžu poškodzovať dobré meno spoločnosti, v ktorej má mesto akcie a ktorí iba poukazujú na to, že podľa nich sa deje niečo netransparentné.“

Gibóda: Majú strach, čo tam nájdeme

Podľa nich je nepredstaviteľné, že vodárne neumožňujú, aby mesto Košice malo napriek pätine akcií svojho člena v orgánoch tejto spoločnosti.

„Rozumieme však tomu, že niektorí ľudia vo VVS majú strach, čo by sme v nej našli,“ podotkol Gibóda.

On nebol takisto v marci na mimoriadnom VZ zvolený do dozornej rady VVS namiesto bývalého mestského poslanca Igora Sidora (exŠport do Košíc a na Východ).

Kritizoval, že Sidor sa po svojom škandále, keď si opitý sadol za volant, vzdal všetkých verejných funkcií s výnimkou jedinej – v dozornej rade VVS.

„Tam ho nominovalo mesto Košice. Ak si pán Sidor ctí Košičanov, ktorí ho dostali do dozornej rady, mal by láskavo uvoľniť svoje miesto novému nominantovi, ktorého schválilo mestské zastupiteľstvo,“ uzavrel Gibóda.

„Hoci vedenie VVS má asi iné záujmy, my budeme využívať všetky svoje zákonné možnosti, ktoré máme ako najväčší akcionár podľa Obchodného zákonníka.... Nie je možné, aby na východe, kde nič nie je, no zato tu máme v rámci Slovenska najvyššiu nezamestnanosť a najvyšší počet sociálne odkázaných ľudí, bola práve cena vody úplne najvyššia,“ avizoval primátor ďalšie kroky vedenia košickej samosprávy.

Chystá sa rozposlať listy všetkým akcionárom, teda obciam a mestám, v ktorých im hodlá vysvetliť dôvody, prečo a ako chcú vo vodárňach obhajovať záujmy aj ich obyvateľov, nielen Košičanov.

„Čím viac sa druhá strana bráni, tým mi to dáva väčšiu energiu a silu, že mám bojovať,“ odkázal Polaček na záver.