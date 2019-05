Organizátori MS v hokejbale chcú v Košiciach pokoriť divácky rekord

Hrať sa bude v Steel Aréne a jej tréningovej hale.

30. máj 2019 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Po majstrovstvách sveta v hokeji sa môžu fanúšikovia v Košiciach tešiť na ďalšiu športovú lahôdku.

Steel Aréna bude od 14. do 22. júna hostiť svetový šampionát v hokejbale mužov aj žien.

Slovenská reprezentácia, ktorá vyhrala posledné tri MS, bude patriť k jedným z favoritov na celkový triumf.

Iba Kanada má z historického hľadiska viac majstrovských titulov ako Slovensko.

Javorové listy vlastnia vo svojej zbierke päť a Slováci štyri zlaté medaily.

Maskot dostal meno Pacho

Prípravy pred blížiacim sa svetovým šampionátom sú v plnom prúde.

Dokonca aj Steel Aréna už zmenila svoj vonkajší vzhľad.

„Marketingovú kampaň máme naplno rozbehnutú. Hala už bola zvonku vizuálne upravená, dali sme do obehu nejaké plagáty, bilbordy a pripravujú sa ďalšie veci na námestiach. Plánujeme 13. júna promo akciu na Immaculate, kde budú môcť deti vyhrať suveníry. Zároveň sa budú môcť vyfotiť aj s maskotom šampionátu, ktorému fanúšikovia vybrali meno Pacho, pre jeho zbojnícky opasok,“ povedal výkonný riaditeľ organizačného výboru MS v hokejbale Július Száraz.

Od 10. júna preberajú organizátori MS halu, na ktorej bude potrebné spraviť niekoľko technických úprav.

„Na plochu v Steel Aréne a priľahlej tréningovej hale sa dajú plastové povrchy, pretože zápasy sa budú hrať na oboch ihriskách. Urobí sa nový branding a nahodí sa povinná výzdoba. Samozrejmosťou je vyriešenie technických záležitostí ako sú kocka, reklamy a ďalšie veci. Čo sa týka ihriska, jediná zmena oproti hokeju je, že sa bude hrať na plastovom povrchu. Plexisklá aj siete za bránkami ostávajú ako boli,“ uviedol Száraz.

Zatiaľ predali 200 permanentiek

Predaj denných lístkov na šampionát bol spustený len v pondelok.

Cieľom organizátorov je pokoriť rekordný zápis v počte divákov na jednom zápase, ktorý drží Česko.

V roku 2017 bolo u našich západných susedov na semifinále medzi domácou reprezentáciou a Slovenskom vyše 7 500 divákov.

„Najväčší nápor z hľadiska predaja lístkov očakávame tesne pred začiatkom šampionátu. Aktuálne máme predaných vyše 200 permanentiek. Spolupracujeme s mestom a krajom, aby na šampionát prišli aj deti zo škôl, ktorým sme dali lístky bezplatne. Chceli by sme prekonať rekord z Pardubíc, kde bolo na jednom zápase počas semifinále okolo sedem a pol tisíc divákov. Boli by sme radi, ak by bola priemerná návštevnosť na jeden zápas okolo štyri- až päťtisíc divákov.“

Sklamal ich nezáujem televízií

Ako prví dorazia do dejiska šampionátu anglickí hokejbalisti.

„Mali by priletieť 12. júna, kedy majú naplánovaný prípravný zápas s Košicami, ktorý ale nebude verejný. Následne 13. júna prídu všetky ostatné tímy, pričom by mali mať už hneď aj úvodné tréningy,“ skonštatoval Száraz.

Žiadny z tímov, ktoré pricestujú do Košíc na MS, nemal na organizátorov špeciálne požiadavky.

„Žiadne povinnosti voči tímom nemáme, ale snažíme sa im vyjsť maximálne v ústrety, či už s pomocou pri ubytovaní alebo so stravovaním. Niektorí nás požiadali o masážny stôl a podobné drobnosti.“

Najväčšou starosťou organizátorov je aktuálne nezáujem televízií o priame prenosy.

„Je pre nás dosť frustrujúce, že televízie nie sú schopné zaradiť do živého vysielania slovenský tím, navyše štvornásobných majstrov sveta. Pýtajú si za to neskutočné peniaze a je to podľa mňa dosť veľká hanba.“