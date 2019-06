Bývalý člen strany Ihnát: Ak Fico odíde, Smer skončí

V košickej mestskej časti sa členovia už ani nestretávajú.

3. jún 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Po posledných komunálnych voľbách je Miloš Ihnát košickým mestským i krajským poslancom a aj starostom mestskej časti Sídlisko Ťahanovce.

Pred dvadsiatimi rokmi bol na ustanovujúcom sneme Smeru. Pred piatimi rokmi z neho vystúpil.

Hovorí, že už roky to nie je o politike pre ľudí, ale o záujmoch podnikateľov a mecenášov.

Čo hovoríte na košickú vzburu v Smere? Prekvapila vás?

- Neprekvapila. Vyvíjalo sa to už od roku 2006 po parlamentných voľbách, keď si ešte bratislavské vedenie smeru vážilo členskú základňu, ktorá bola v tom čase horlivá. Keď som vstupoval do Smeru, tak bol tzv. tretia cesta, nie sociálna demokracia.

Prečítajte si tiež: Jediný košický starosta za Smer: Doplácame na bývanie u daňového podvodníka

Bol som na ustanovujúcom sneme v Stupave v roku 1999, kde sa mi páčil program, solidarita a sociálna politika. A myslel som si, že to bude hlavný cieľ. Postupne sa ale k Ficovi nabaľovali podnikatelia a veľkopodnikatelia a členovia postupne zisťovali, že nemajú šancu sa angažovať vo vyšších sférach.

Po tom víťazstve Smeru, keď získal 44 percent a zložil jednofarebnú vládu, bol na vrchole a vedenie Smeru už úplne pozabudlo na členov. Slúžili už len na vylepovanie plagátov.

Monika Smolková poukázala na situáciu v strane už po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, keď sa mal Smer podľa nej ospravedlniť za vraždu, zároveň vyzvala na vnútrostranícke zmeny vrátane odchodu Róberta Kaliňáka.

- Ona na to poukazovala ako europoslankyňa, myslela si, že má pevnú stoličku, ale nemala ju, lebo sa nakoniec ukázalo, že o jej osude rozhodol práve Kaliňák.

Súhlasili ste s tým, čo hovorila po vražde? Že Smer možno vytvoril možnosti pre tých ľudí, ktorí sú dnes už obžalovaní a obvinení z vraždy novinára a jeho priateľky?

Prečítajte si tiež: Niektorí členovia Smeru z východu žiadajú odstúpenie Fica

- Samozrejme, veď ako občanovi, ktorý žije v demokratickom právnom štáte, mi záleží na tom, aby podobné skutky a vyvrheľstvá v spoločnosti neboli a aby sa vyšetrili čo najskôr. Ale takéto niečo nesmie byť v demokratickej spoločnosti.

A práve tá akcelerácia funkcionárov Smeru nebola taká vysoká, ako mala byť a ako sa v spoločnosti očakávalo. Aj základňa a funkcionári očakávali určitý posun a vyvodenie vlastnej zodpovednosti ministra vnútra za to, že polícia zlyháva.

Smolkovú však už po straníckej kritike nenominovali do eurovolieb.

- Čo je pochopiteľné, v Smere to tak bolo, že keď sa postavíte, jednoducho končíte. Tak to bolo aj so mnou a Beátou Zemkovou.

Ako dlho ste boli členom?

- Od roku 1999 do 2014 som bol riadnym členom, nebol som funkcionár. Vystúpil som na vlastnú žiadosť.