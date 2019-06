Košice už majú pamätník holokaustu. Každá tehla je spomienkou

Stojí na mieste bývalej tehelne, kde sa začali transporty Židov.

2. jún 2019 o 13:04 Kristián Sabo

KOŠICE. Košický pamätník holokaustu je jednoduchou stavbou z tehál.

Stojí na Idanskej ulici, na mieste, odkiaľ odvážali transporty Židov na smrť.

Nedeľného slávnostného odhalenia pamätníka sa zúčastnili predstavitelia kraja, mesta, samosprávy, ale aj Židovskej náboženskej obce či štátu Izrael.

Ubehlo už 75 rokov od hrôzostrašnej udalosti a pamätník má byť mementom, aby sa už nikdy viac nič podobné nezopakovalo.

Po desiatich rokoch, ale predsa

Prišiel prezident Rudolf Schuster, predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý), primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý), konzulka štátu Izrael Naomi Eldar, starosta Terasy Marcel Vrchota či honorárny konzul štátu Izrael Peter Frajt.

Medzi prítomnými bolo aj šesť preživších z transportov z košickej tehelne, medzi nimi aj Magda Zadorová.

Pamätník po desiatich rokoch od zrodu myšlienky otvorili. V roku 2009 Košičania usporiadali zbierku na pamätník obetí holokaustu.

„Tak ako ľudia majú svoju históriu, tak aj pamätníky. Z rôznych príčin to trvalo desať rokov. Až pred dvoma rokmi sa stala realitou myšlienka vzdať hold tým, čo tvorili históriu Košíc. Prebehla celosvetová zbierka. Za tým všetkým stojí skupina neochvejných nadšencov a dnes pri 75. výročí transportov pamätník stojí. Je prvým pamätníkom holokaustu na verejnom priestranstve v Košiciach,“ zaznelo v otváracej reči.

Surovosť pamätníka má demonštrovať hrôzy

Tvar i použitý materiál pamätníka je symbolický, surový a drsný, ako to, čo má pripomínať.

Je postavený z tehál, na mieste bývalej tehelne.

Každá tehla v pamätníku je spomienkou na tých, ktorých sme nepoznali, ktorí nepoznali nás a ktorí boli násilím odvlečení a zabití.

Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka pripomenul, že udalosti z roku 1944 boli desivým prízrakom.

"Prihrmeli pohyblivé rakvy a v nich odišla posledná časť košických Židov. Odvliekli ich na smrť. Pred 75 rokmi sa do múrov bývalej tehelne zapísali príbehy s vopred spečateným koncom. Surové tehly predstavujú výstrahu pre rasizmom a extrémizmom. Sú odkazom pre mladú generáciu, aby pravdivo spoznala túto neľudskosť,“ uviedol Trnka.

Konzulka štátu Izrael Naomi Eldar pripomenula, že na jar v roku 1944 sa život židovských obyvateľov Košíc zmenil navždy.

„Po mnoho desaťročí bola židovská komunita súčasťou života v meste v ktorom žila a milovala. Tento pamätník je dôležitou súčasťou pripomenutia si hrôz, ktoré sa udiali.“

Primátor Jaroslav Polaček doplnil, že príbehy preživších by sme mali všetci počúvať, vnímať a precítiť.

„Tento pamätník bude pripomínať hrôzy, na ktoré nesmieme zabúdať a musíme o nich rozprávať,“ prihovoril sa primátor.

Mysleli sme, že je to zlý sen. Nebol

Najemotívnejší príhovor mala Magda Zadorová, žena, ktorá hrôzy prežila na vlastnej koži.

„Pred 75 rokmi tu boli spečatené osudy viac ako 15-tisíc židovských obyvateľov Košíc a okolia. Tu stála košická tehelňa, posledné fyzické miesto pobytu Židov, emotívny kúsok zeme presiaknutý obavami o holý život.

Nikdy nebol aktuálnejší čas na tento pamätník ako teraz, keď sa historická pamäť sveta pomaly vytráca spolu s nami.

V roku 1944 nás izolovali do niekoľkých ulíc, ktoré vyhlásili za geto. Ešte niekoľko týždňov sme zostali v našich príbytkoch odlúčení od sveta. Tu sme prežívali strach a neistotu. Museli sme odovzdať všetko cenné a rádio, aby sme nemali žiadne informácie. Potom nás sústredili v tehelni. Známy nás upozorňoval, aby sme nešli do tehelne, že nás zabijú. Neverila som, mala som strach, ale čo som mohla robiť. Kam sa ukryť bez peňazí. Sedemčlenná rodina s povrazom na krku.

V tehelni boli na malej ploche tisíce ľudí. Bol to malý kus pustej zeme. Mysleli sme, že je to zlý sen. Nebol, ten kto to neprežil, nedokáže to pochopiť,“ spomínala žena, ktorá si s rodinou prešla peklom.

Pamätník obsahuje text s názvom Pamätaj v slovenčine, maďarčine a angličtine.

Píše sa na ňom: „V priestoroch bývalej tehelne bol od konca apríla do začiatku júna 1944 internačný tábor, kde bolo väznených viac ako 10 000 Židov pred odvlečením do koncentračných táborov smrti. Po skončení II. svetovej vojny sa z nich vrátilo iba niekoľko sto.“