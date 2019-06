Na obnovených tratiach v Košiciach stále reklamujú nedostatky

Na koľajových prejazdoch sa ničí asfalt. Kazia sa aj plastové poklopy.

3. jún 2019 o 0:00 Peter Jabrik, Judita Čermáková

KOŠICE. Električkové trate v Košiciach prešli pred pár rokmi masívnou obnovou za zhruba 150 miliónov eur.

Od ukončenia prác sa však na nich priebežne objavujú nejaké poruchy.

Košičania si najčastejšie všímajú povrchové nedostatky na koľajových prejazdoch, či poklopoch kolektorov na cestách hneď vedľa koľajníc.

Fusek: To nevedia urobiť poriadne?

„Nie je to tak dávno, čo ukončili električkovú trať na Boženy Němcovej (hlavný zhotoviteľ Eurovia – pozn. red.), ale sústavne opravujú poklopy kolektorov. Momentálne sú ohraničené tri. To nevedia urobiť poriadne?“ ozval sa nám do redakcie Košičan Juraj Fusek.

Obyvateľ Starého Mesta Johanes M. (priezvisko máme v redakcii) zas pred pár dňami kritizoval, že obnovovali trate, ale všade stojí voda po daždi.

„Ako sa to opravovalo, kto to preberal? To nikoho netrápia cesty a chodníky?“ pýtal sa.

Aj on spomenul opravu poklopov v tejto lokalite.

„Trvalo to týždne, teraz opravujú neďaleko obratiska električiek ďalšie tri už druhý týždeň, predtým sa opravovali oproti zastávke MHD pri technickej univerzite dva týždne. Opravujú mnohokrát. Prídu dvaja-traja akože majstri, podlubkajú, obijú a už ich niet. A teraz to už tretí týždeň rachoce buchoce pri autobusovej zastávke na Zimnej oproti potravinám. To je psycho teror. Neznesiteľné. Ani spať sa nedá. A dnes nedeľa (26. mája – pozn. red.) prišli okolo trinástej. Otvorili veko, zavreli, podupkali po veku, odišli,“ napísal nám Johanes.

Obyvatelia prosia kompetentných, aby si kvalitu práce prišli skontrolovať. Neustále opakujúce sa hlučné opravy ich veľmi otravujú.

„Je to rovno pod oknami na Zimnej. Jedna starká odišla k dcére. Ďalšia nebrala prášky na spanie, už berie. Starším to veľmi škodí, ale aj autobusom, či autám,“ tvrdia.

„Na ulici Boženy Němcovej sa robí oprava osadenia troch šachtových poklopov. Robí sa to tri týždne, pretože betón tuhne 28 dní a zhotoviteľ chce dodržať technologický postup, aby práca bola kvalitne urobená a betón sa nemrvil. To isté bolo pri OC Merkúr, kde sú práce ukončené,“ reagovali z referátu dopravy magistrátu.

Cichanský: Plast nie je taký pevný ako oceľ

Vedúci referátu dopravy Juraj Cichanský vysvetlil, že rámy aj poklopy problematických šácht sú plastové.

Rovnaký problém je podľa neho aj pri poklopoch na diele IKD od zhotoviteľského konzorcia Dúha - ZUE.

Na návrh poslanca Miroslava Špaka (nezávislý) schválilo vo februári mestské zastupiteľstvo uznesenie, na základe ktorého mal vzhľadom na tento rok končiacu sa záruku na dielo IKD začať primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) neodkladne konať na príprave komplexnej odbornej správy z jeho aktuálneho stavu, aby mohla byť podkladom pre prípadné kolaudačné konanie.

Cichanský informoval, že už urobili kompletnú opätovnú obhliadku celej trate a všetky zistené nedostatky reklamovali.