Jendrichovský: Angels arénu už rok nechtiac prevádzkujeme

Peniaze, ktoré mohli využiť na rozvoj detí, dali na halu.

6. jún 2019 o 0:00 Patrik Fotta

Ako to bude ďalej s Angels arénou závisí od stretnutia D. Jendrichovského so zástupcami magistrátu.(Zdroj: Korzár/ Judita Čermáková)

KOŠICE. Mladé basketbalistky z Akadémie Young Angels Košice majú za sebou vydarené obdobie.

Na záverečných turnajoch v rámci majstrovstiev Slovenska doposiaľ získali v rôznych vekových kategóriách celkovo tri zlaté, tri strieborné a dve bronzové medaily.

Radosť z úspechov omladiny Young Angels narúša neistota okolo ich domovského stánku.

Situáciu s Angels arénou sa doteraz nepodarilo dotiahnuť do úspešného konca a hrozba presťahovania sa do inej haly je čím ďalej reálnejšia.

V nižších kategóriách výrazne dominujú

Extraligovému družstvu Young Angels sa síce nepodarilo vybojovať cenný kov, keď zverenky trénerky Žirkovej skončili na štvrtom mieste, no mládežníčky z nižších vekových kategórií si pripísali viacero triumfov.

„Bez ohľadu na to, kde sa slovenský šport dostal sa obávam, že mládežnícky šport pomaly zomiera a čím ďalej tým menej detí športuje. To, čo sa podarilo našej akadémii je obrovská rarita. Ak sa podarí uspieť aj ročníku 2008, budeme mať desať medailí zo siedmich vekových kategórií a to je priam nesplniteľná záležitosť. Okrem nás má kompletnú pyramídu len Trnava,“ povedal generálny manažér Young Angels Daniel Jendrichovský.

Špeciálnu radosť mu urobili dve hlavné kategórie, v ktorých mali Košičanky jednoznačne navrch.

„Zo šiestich medailí medzi kadetkami a juniorkami sme získali štyri, čo je z hľadiska výkonnosti jednoznačnou známkou kvality. Trochu ma mrzí, že v najnižších kategóriách je naša dominancia príliš výrazná. Ročník 2007 nemal na Slovensku ani jeden vyrovnaný zápas a obávam sa, že to čaká aj ročník 2008,“ uviedol Jendrichovský.

Čaká na postoj magistrátu

Generálny manažér Košičaniek vnímal posledné zápasy, ktoré hrali mládežníčky v Angels aréne špecificky, keďže mohlo ísť o posledné duely v domácej hale.