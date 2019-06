Starosta je proti garážovému domu. Investor: Rezervoval si v ňom parkovacie miesto

Nájomnú zmluvu nepodpísali ani päť rokov od súťaže.

7. jún 2019 o 0:00 Judita Čermáková, Jana Ogurčáková

Tu by mal stáť parkovací dom pre 99 áut. Na nájomnej zmluve však chýbajú podpisy investora aj samosprávy. (Zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Pred ôsmimi rokmi schválili staromestskí poslanci výstavbu garážového komplexu medzi blokmi na Kuzmányho a Kpt. Nálepku v Košiciach.

V roku 2014 vyhlásili súťaž o najvhodnejší návrh. Vyhrala ju spoločnosť Sell Slovakia. Nájomná zmluva sa mala podpísať do 15 dní. To sa však nestalo. Firma k nej mala pripomienky, ale tie úrad neakceptoval.

Nedávno však nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie stavebného úradu o umiestnení stavby garážového domu. Okresný úrad tiež začal konanie o výrube 17 stromov.

Investor preto aktuálne požiadal Staré Mesto o podpísanie nájomnej zmluvy.

Dve petície

Starosta Igor Petrovčik (Spolu) bol v minulosti autorom petície proti výstavbe. Podpísalo ju takmer 500 ľudí. Opačnú petíciu, za výstavbu a riešenie parkovania, podpísalo 350 obyvateľov.

Investičný zámer bol najdiskutovanejším bodom ostatného zastupiteľstva.

„Neprestávam sa čudovať, prečo, ak túto súťaž vyhral s jasne stanovenými podmienkami, nepodpísal do 15 dní nájomnú zmluvu na pozemky, ale začal špekulovať ako neplatiť mestskej časti a teraz po piatich rokoch chce od nového vedenia a zastupiteľstva, aby sme podpísali zmluvu,“ kritizuje Petrovčik.

Firma nechcela platiť za prenájom pozemkov aj v čase, keď ešte nemá stavebné povolenie a pozemok neohradila.

Zástupca spoločnosti Ivan Mikle nesúhlasil s platením za verejné priestranstvo, keď sa ešte nezačala stavba.

„Tá sa začína ohradením staveniska. Keď sa podpíše nájomná zmluva, vtedy pozemok preberám do nájmu a začnem platiť.“

Problém večer zaparkovať

Mikle zdôrazňuje, že aktuálny návrh garážového domu je celý zelený a plánuje vytvoriť park na stavbe aj v jeho okolí. Podľa dokumentácie má mať podzemný objekt s 99 garážami výšku 0,8 metra nad terénom.

Výstavbe je naklonený poslanec Michal Djordjevič (nezávislý): „Rieši to problémy tých, čo nemajú večer kde zaparkovať. Ku zmene koloritu tohto územia dôjde len počas výstavby.“

Benefit vidí v tom, že z ulíc by ubudla stovka áut. „A to je presne to, čo chceme, musíme nejako riešiť parkovaciu politiku.“

Zámer sa bezprostredne týka približne 1200 bytov a 2000 obyvateľov.

Radšej pred Geskom?

Proti výstavbe je poslankyňa Magdaléna Galdunová (nezávislá), ktorá je s Petrovčikom v partnerskom vzťahu. Tvrdí, že je to posledná veľká zelená plocha na sídlisku.

„Máme záujem, aby lokalita takou ostala, aby sa tam vybudoval skôr park, mohli tam byť viac ľudia a nedýchali smog z áut.“