Košičanka vymenila v detstve hokej za inline. Dnes je majsterkou Európy

Už ako 14-ročná trénovala na Novom Zélande a bývala u svetovej hviezdy.

8. jún 2019 o 0:00 Daniel Dedina

KOŠICE. V športe to tak býva. Protagonisti niektorých odvetví sa ocitajú v žiare reflektorov viac než zástupcovia iných.

Napriek tomu, že prenikavé úspechy dosahujú jedni aj druhí.

Inline, teda kolieskové korčuľovanie síce v posledných rokoch z hľadiska masovosti vystúpilo do popredia, ale zrejme len málokto vie, že v ňom máme športovkyňu medzinárodných parametrov.

Slovenská reprezentantka Renáta Karabová zaznamenala v úvodný júnový deň svoj životný úspech.

Na prestížnom podujatí European masters marathon v Londýne, ktoré je považované za majstrovstvá Európy, zvíťazila v kategórii nad 30 rokov.

„Pri predchádzajúcich dvoch účastiach som skončila tretia. To, že sa mi teraz podarilo zvíťaziť, je pre mňa niečo neuveriteľné. Vôbec som to nečakala, konkurencia bola veľmi silná. Boli to dobré preteky,“ sršali emócie z hlasu sympatickej Košičanky aj s odstupom pár dní.

Vyhrala v mimoriadne tesnom finiši

Už len dejisko podujatia sa bežnému smrteľníkovi vryje pod kožu.

Pretekalo sa priamo v londýnskom olympijskom parku, ktorý bol pred siedmimi rokmi súčasťou najsledovanejšej športovej udalosti na svete.

„Trať pozostávala z 26 kôl a bola poriadne členitá. Nechýbali zákruty, zjazd i kopec, bolo to veľmi zaujímavé. Omnoho lepšie než vlani vo Švajčiarsku,“ prezradila Renáta Karabová.

Boj o prvenstvo v jej kategórii priniesol poriadnu zápletku, rozhodovalo sa až v absolútnom závere.

Odstup víťaznej Slovenky pred dvojicou španielskych prenasledovateliek bol minimálny.

Druhá Martinezová zaostala o dve desatiny sekundy, tretia De Lafuente Sagastová o 239 tisícin sekundy.

„Posledných 20 kilometrov (celková dĺžka maratónu v inline je identická s klasickým bežeckým, teda 42 195 metrov, pozn. red.) sa strašne taktizovalo. Obe Španielky sú veľmi kvalitné pretekárky, medailistky z minulých rokov. Navyše boli navzájom dohodnuté. Na 25. kilometri som mala krízu, tak skúšali nastupovať, raz jedna, raz druhá. Potom som však obžila a v špurte si verím, preto som bola rada, že k nemu došlo. O všetkom sa rozhodlo na záverečných sto metroch. Do poslednej chvíle nikto nevedel, ktorá z nás vyhrá,“ uviedla šťastná víťazka.

Na Slovensku vyhráva všetko

Víťazstvo v anglickej metropole zďaleka nie je Karabovej prvý veľký triumf.